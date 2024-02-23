Зеленский анонсировал новое контрнаступление

Украина готовится к новому контрнаступлению, заявил Зеленский. Неудачу с прошлой попыткой наступления он признал в ноябре, российские власти заявляли о ее полном провале

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся у новому наступлению на юге и в Черном море, об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Обороняться — задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море — мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. <...> И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию», — подчеркнул глава государства.

По его словам, даже обороняться против России — большая задача и вызов, поскольку силы двух стран не равны. Зеленский отметил, что уже сегодня у ВСУ в некоторых бригадах наблюдается некомплект до 40%.

Украина вела свое прошлое контрнаступление с начала лета 2023 года, однако уже в ноябре Зеленский признал, что оно не достигло результатов. 20 февраля президент сообщил о тяжелой ситуации на нескольких участках линии боевого соприкосновения и указал на задержку поставок помощи из стран Запада. Ранее он также не исключал, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать.

О провале украинского контрнаступления и перехвате инициативы неоднократно заявляли и российские власти. Президент России Владимир Путин отмечал, что если политика нынешних властей Украины продолжится, ее государственности может быть нанесен сокрушительный удар. По данным российского Минобороны, только за прошлый год украинская армия потеряла свыше 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения.

Начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской ранее на этой неделе допустил, что в случае серьезной поддержки со стороны западных стран Украина может пойти в очередное контрнаступление. «ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сказал он.



