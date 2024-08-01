Песков пообещал, что переданные Киеву F-16 будут сбиваться и уничтожаться

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Американские истребители F-16, переданные Украине, станут законной целью российских военных, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, самолеты не станут для украинской армии волшебной таблеткой. «Этой панацеи не будет у вооруженных сил [Украины]. <...> Они должны отдавать себе в этом отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что в России уже предложили вознаграждение за уничтоженные F-16. В середине июля с таким предложением выступила российская компания ФОРЭС: награду вручат тому военнослужащему, который первым собьет истребитель. Ему вручат 15 млн руб.

31 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что первые истребители F-16 уже прибыли на Украину в небольшом количестве. Издание The Times уточнило, что в первую партию, которую получил Киев, вошло шесть самолетов. По словам собеседника газеты, вскоре на Украину отправят самолеты из Дании.

Представитель Воздушных сил ВСУ отказался от комментариев. Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также не стал подтверждать информацию, отметив, что для Киева «это фактор выживания». The Telegraph сообщил, что Украина уже совершила первые боевые вылеты на F-16.

Самолеты будут оснащены ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM, «воздух — земля» AGM-88 HARM, «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X и комплектами высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition, написала The Washington Post.

Странам Запада потребовалось больше года, чтобы истребители смогли достичь Украины. США разрешили передать их еще в мае 2023 года после неоднократных просьб украинской стороны и союзников по НАТО. F-16 будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военные, рассказывал главком ВСУ Александр Сырский.

Власти России осуждают передачу оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин назвал поставку Киеву F-16 грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада.