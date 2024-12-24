В Кремле оценили «подвижки» к переговорам со стороны Украины

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Никаких подвижек к открытости к переговорам со стороны Украины нет, Россия тем временем продолжает спецоперацию и «идет вперед», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»)

Тема возможного возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом активизировалась после победы на выборах президента США Дональда Трампа, который обещал в кратчайшие сроки разрешить конфликт. Украинский президент Владимир Зеленский, как отмечал Трамп после встречи с ним в Париже 7 декабря, «хочет мира» и считает, что «пришло время».

Республиканец также назначил специального посланника по урегулированию конфликта на Украине — им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. Reuters сообщал со ссылкой на источники, что он в начале января посетит Киев в рамках усилий команды республиканца «как можно скорее» положить конец боевым действиям. Украина 20 декабря подтвердила скорый визит Келлога.

Россия неоднократно заявляла о готовности к возобновлению переговоров, но только с учетом реалий на земле. В июне президент Владимир Путин назвал условия Москвы для начала диалога, среди которых вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса, а также снятие санкций.

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