В Минске увидели риск мировой войны из-за конфликта в Керченском проливе

По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, после конфликта стороны подошли «к точке невозврата». В истории подобные конфликты «приводили к мировым войнам», напомнил он

Владимир Макей (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане предупредил о риске возникновения полномасштабного военного конфликта после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива. Об этом сообщается на сайте белорусского МИДа.

«С инцидентом в Керченском проливе мы приблизились к чрезвычайно опасной черте — полномасштабному конфликту. Это красная линия. За ним — точка невозврата. Мы знаем слишком хорошо из истории, что в прошлом подобные инциденты приводили к мировым войнам», — сказал Макей. По его словам, Белоруссия приложит все усилия, чтобы способствовать разрешению кризисной ситуации, в том числе через работу трехсторонней контактной группы в Минске.

Российские пограничники открыли огонь по трем кораблям Военно-морских сил Украины, которые, по данным ФСБ России, нарушили государственную границу. Впоследствии два артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» были задержаны и доставлены в порт Керчи, а 24 украинских моряка арестованы решением симферопольского суда.

По информации силовиков, на одном из кораблей находились два сотрудника Службы безопасности Украины, они также арестованы. ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).

Украинская сторона заявляла, что предупреждала Россию о переходе своих кораблей из Одессы в Мариуполь. Однако в ФСБ утверждали, что нашли документы, в которых украинским морякам поставили задачу скрытно дойти до пункта назначения. При этом силовики отмечали, что экипажам были известны правила прохода через Керченский пролив.

В Москве сочли происшествие в районе Азовского моря провокацией со стороны украинцев, в Киеве — актом агрессии со стороны Москвы. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в нескольких областях страны военного положения до 26 декабря. После этого предприятия военно-промышленного комплекса Украины были переведены на особый режим работы, стартовали военные сборы с участием резервистов.