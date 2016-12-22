Суд арестовал всех моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца, до 25 января 2019 года, всех моряков с украинских катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Среди арестованных сегодня — командиры «Яны Капу» Олег Мельничук и «Никополя» Богдан Небылица. Мера пресечения командиру бронекатера «Бердянск» Роману Мокряку была избрана накануне.
25 ноября Украинские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» были задержаны за нарушение российской границы и отказ подчиниться пограничникам, сообщили ранее в ФСБ. В ведомстве заявили, что применили оружие из-за того, что корабли не реагировали на требование остановиться и опасно маневрировали. В результате пострадали три моряка.
27 ноября в Крыму были арестованы 15 из 24 задержанных моряков. Также сегодня стало известно об аресте двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые находились на борту кораблей. Всех арестованных обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России.
Украинские моряки свою вину отрицают, Киев утверждает, что переход кораблей был плановый и Москва была заранее о нем осведомлена. В ФСБ заявляют, что предупреждений не было.
Россия и Украина завели по факту инцидента уголовные дела. Киев расценил произошедшее как акт агрессии, в нескольких областях Украины было введено военное положение сроком на месяц. В Москве инцидент в Керченском проливе считают провокацией, выгодной президенту Украины Петру Порошенко.