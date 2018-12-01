Порошенко объявил о переводе ВПК Украины на особый режим

Соответствующий указ он подписал в рамках объявленного в некоторых регионах страны военного положения в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Помимо этого, на Украине начались учебные сборы резервистов

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Президент Украины Петр Порошенко во время передачи новой авиационной техники военным в Киевской области заявил, что подписал указ о переводе военно-промышленного комплекса страны на особый режим работы в связи с военным положением. Трансляцию его выступления вел телеканал «112 Украина».

«В настоящее время осуществляется усиление охраны государственных границ с Россией и административной границы с автономной республикой Крым. По моему поручению отдан приказ о переведении военно-промышленного комплекса на особый режим работы», — отметил украинский лидер.

По его словам, в стране будет усилен режим охраны объектов критической инфраструктуры — это атомные и гидроэлектростанции, объекты химической промышленности, порты Украины в Черном и Азовском морях.

Президент также объявил о начале сборов резервистов в тех украинских регионах, где было введено военное положение, а это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Запорожская и Донецкая области, а также во внутренних водах страны в Азово-Керченской акватории. Мероприятия уже начались и проходят совместно с силами территориальной обороны.

Говоря о военном положении в целом, Порошенко подчеркнул, что особый режим никак не ущемит свободы украинских граждан.