Порошенко объявил о переводе ВПК Украины на особый режим

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,95 0,74 EUR Бирж. 75,73 0,33 Brent 58,64 -1,25% USD Нал. 67,36 66,49 EUR Нал. 76,55 75,72 USD ЦБ 66,53 -0,10 EUR ЦБ 75,75 -0,14 EUR/USD 1,1310 -0,0081 BTC/USD Бирж. 4 297,10 251,00 IMOEX 2 392,50 -0,25% RTSI 1 126,14 -1,33% DJIA 25 523,68 0,73% Nasdaq 7 329,32 0,77%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
AT&T $41 (+31,07%) прогноз Oppenheimer к 05.05.20 Купить
Lockheed Martin $366 (+22,21%) прогноз Morgan Stanley к 14.11.19 Купить
CBS $70 (+28,02%) прогноз RBC Capital Markets к 29.11.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $58 (+12,42%) прогноз Barclays Capital к 28.11.19 Купить
Alphabet $1 400 (+28,99%) прогноз Barclays Capital к 26.10.19 Купить
AT&T $41 (+31,07%) прогноз Oppenheimer к 05.05.20 Купить
Lockheed Martin $366 (+22,21%) прогноз Morgan Stanley к 14.11.19 Купить
CBS $70 (+28,02%) прогноз RBC Capital Markets к 29.11.19 Купить
Bristol-Myers Squibb $58 (+12,42%) прогноз Barclays Capital к 28.11.19 Купить
Alphabet $1 400 (+28,99%) прогноз Barclays Capital к 26.10.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 66,53 (-0,1) Quote, 30 ноя, 12:11
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 75,75 (-0,14) Quote, 30 ноя, 12:11
Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26 Политика, 20:17 МИД Польши призвал надавить на поддерживающие «Северный поток-2» страны Политика, 19:42 Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям РБК и FW Raiffeisen, 19:30 В Кремле рассказали о контакте Путина с Трампом и переговорах с Меркель Политика, 19:24 Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов Финансы, 19:20 Силуанов сообщил о согласии «большой двадцатки» реформировать ВТО Экономика, 19:04 Полиция отпустила задержанных участников группы IC3PEAK Общество, 19:00 Силуанов рассказал об обсуждении инцидента в Черном море на саммите G20 Политика, 18:49 ФСИН прокомментировала видео из камеры в колонии Цеповяза Общество, 18:44 Кремль сообщил о действиях Белого дома после срыва переговоров с Путиным Политика, 18:33 Аэроэкспресс сломался по пути в аэропорт Киева на второй день работы Общество, 18:22 Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта РБК и Белая Дача, 18:17 Порошенко объявил о переводе ВПК Украины на особый режим Политика, 18:09 Власти анонсировали постройку нового дворца Деда Мороза за 300 млн руб. Общество, 18:03
Конфликт в Азовском море ,
0
Порошенко объявил о переводе ВПК Украины на особый режим
Соответствующий указ он подписал в рамках объявленного в некоторых регионах страны военного положения в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Помимо этого, на Украине начались учебные сборы резервистов
Фото: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко во время передачи новой авиационной техники военным в Киевской области заявил, что подписал указ о переводе военно-промышленного комплекса страны на особый режим работы в связи с военным положением. Трансляцию его выступления вел телеканал «112 Украина».

«В настоящее время осуществляется усиление охраны государственных границ с Россией и административной границы с автономной республикой Крым. По моему поручению отдан приказ о переведении военно-промышленного комплекса на особый режим работы», — отметил украинский лидер.

По его словам, в стране будет усилен режим охраны объектов критической инфраструктуры — это атомные и гидроэлектростанции, объекты химической промышленности, порты Украины в Черном и Азовском морях.

Президент также объявил о начале сборов резервистов в тех украинских регионах, где было введено военное положение, а это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Запорожская и Донецкая области, а также во внутренних водах страны в Азово-Керченской акватории. Мероприятия уже начались и проходят совместно с силами территориальной обороны.

Говоря о военном положении в целом, Порошенко подчеркнул, что особый режим никак не ущемит свободы украинских граждан.

В минувшую среду, 28 ноября, украинский лидер подписал принятый Верховной радой закон о введении военного положения. Оно продлится месяц и завершится 26 декабря. В рамках особого режима Порошенко пригрозил ограничить права россиян. Накануне, 30 ноября, власти Украины ограничили въезд на территорию страны для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Поводом для введения военного положения стал инцидент, который произошел 25 ноября неподалеку от Керченского пролива. По данным ФСБ, три украинских корабля без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжили движение, несмотря на требование остановиться. Российские пограничники обстреляли их, задержали и отбуксировали в Керчь, все 24 украинских моряка были арестованы.

Киев заверяет, что уведомил Москву о планах трех кораблей, и называет случившееся агрессией. Обе страны открыли после инцидента уголовные дела.​

Автор: Анна Трунина
Теги: Петр Порошенко, Украина, Киев, военное положение
Следующая главная новость
Материалы по теме
Порошенко анонсировал ограничение прав россиян из-за военного положения
Политика
Порошенко рассказал о реакции МВФ на введение военного положения
Политика
Гройсман усомнился в продлении военного положения через 30 дней
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter