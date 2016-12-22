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Порошенко предложил ввести военное положение с 28 ноября по всей Украине
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Порошенко предложил ввести военное положение с 28 ноября по всей Украине
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Порошенко предложил ввести военное положение с 28 ноября по всей Украине
Рекомендацию ввести военное положение на 60 суток дал Совет нацбезопасности, его поддержал президент Украины. Позже Петр Порошенко заявил, что такой режим должен действовать 30 суток, чтобы не мешать президентским выборам
Петр Порошенко (Фото: Михаил Маркив / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко предложил с 28 ноября ввести военное положение в стране на 30 суток — до утверждения Верховной радой законопроекта о режиме такого положения. Об этом сообщает агентство УНН.

Порошенко напомнил, что Служба национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ранее предложила вести военное положение на 60 суток.

«Хочу объявить мое решение: ​​я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней», — заявил украинский президент, пояснив, что это необходимо для того, «чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании».

Несколько часов назад Петр Порошенко подписал указ о введении режима военного положения, а также внес соответствующий документ на рассмотрение в Верховную раду. Согласно указу, на время военного положения допускается приостановка действия статьи Конституции о правах граждан избирать и быть избранными.

Заседание, на котором должно состояться голосование по законопроекту, уже началось.

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Законопроект содержит два ключевых момента:

  • утверждение указа Петра Порошенко от 26 ноября 2018 года «О введении военного положения в Украине»;
  • право президента объявить в период действия военного положения частичную мобилизацию — «в сроки и в объемах в соответствии с угрозой национальной безопасности и обороне Украины».

Согласно пояснительной записке решение ввести военное положение объясняется «агрессивными действиями Российской Федерации в Азовском и Черном морях», а также «угрозой широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил РФ».​

Целью законопроекта указывается создание «правовых условий для отпора вооруженной агрессии» России, а также обеспечение нацбезопасности Украины.

Какие меры предусмотрены военным положением

Указ Петра Порошенко, который был составлен на основе рекомендаций Совета национальной безопасности страны (СНБО), предусматривает, в частности, следующие меры:

  • согласно изначальному тексту указа, военное положение на Украине вводится на 60 суток — с 14:00 26 ноября 2018 года до 14:00 25 января 2019 года;
  • указ допускает приостановку статьи Конституции о правах граждан избирать и быть избранными. Таким образом, может быть принято решение об отсрочке выборов президента Украины в 2019 году;
  • Генштаб Украины должен организовать противовоздушную оборону важных государственных объектов, предусмотреть мероприятия частичной мобилизации, а также провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва;
  • МВД и Служба безопасности Украины (СБУ) должны принять меры, чтобы обеспечить общественный порядок, а также охрану и оборону объектов критической инфраструктуры и охрану иностранных дипломатических представительств;
  • СБУ также должна «безотлагательно» усилить контрразведывательную работу, антитеррористический и противодиверсионный режим, а также усилить информационную безопасность;
  • СБУ и Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины поручено принять меры для обеспечения кибербезопасности;
  • Госпогранслужбе поручается усилить охрану границы с Россией на административной границе с Крымом.

Один из пунктов президентского указа засекречен.

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С чем связаны эти меры

25 ноября пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что задержаны три корабля ВМС Украина (катера «Бердянск», «Никополь», буксир «Яны Капу»). По данным службы, они пытались пересечь границу России и «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации». ФСБ объяснила, что не было подано заявок на проход кораблей. В ведомстве подчеркнули, что суда опасно маневрировали и не не выполняли требования российской стороны, в связи с чем по кораблям был открыт огонь, после чего их задержали.

Официальный Киев назвал задержание кораблей актом агрессии.

Россия ​в целях безопасности приостановила движение гражданских судов в Керченском проливе, к утру понедельника оно было возобновлено.

Автор: Маргарита Девяткина.
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