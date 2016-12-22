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В Раде одобрили стрельбу без предупреждения при атаках на корабли Украины
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В Раде одобрили стрельбу без предупреждения при атаках на корабли Украины
Конфликт в Азовском море, 16:00
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В Раде одобрили стрельбу без предупреждения при атаках на корабли Украины
Украинские пограничники смогут открывать огонь без предупреждения, если корабли ВМФ Украины подвергнутся атаке или в случае вторжения противника с моря
Фото: Максим Войтенко / ТАСС

Депутаты Верховной рады Украины на заседании 6 декабря проголосовали за принятие закона «О прилегающей зоне Украины», согласно которым морская охрана Госпогранслужбы наделяется правом открывать огонь без предупреждения для отражения вторжения и нападения на корабли. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно закону, прилегающей зоной Украины считается полоса открытого моря, отстоящая на расстояние не более 24 морских миль от украинских территориальных вод. Также пограничникам разрешено открывать огонь и задерживать суда, которые нарушили государственную границу, но только после предупредительных выстрелов.

Закон был одобрен в Раде после инцидента в районе Керченского пролива, где были задержаны три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу». По данным ФСБ России, украинским кораблям поставили задачу скрытно пройти из Одессы в Мариуполь, и при переходе они нарушили государственную границу России.

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В ВМС Украины утверждали, что российская сторона была предупреждена о проходе в Мариуполь. Задержанные корабли доставили в керченский порт, 24 украинских моряка, включая двух сотрудников Службы безопасности Украины, были арестованы и направлены в столичное СИЗО «Лефортово».

Украинские моряки обвиняются по ст. 322 УК (незаконное пересечение границы), им грозит до шести лет лишения свободы. В Кремле сочли происшествие в Черном море опасной провокацией и вторжением в российские воды, а президент Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко пытается переложить ответственность за конфликт на Россию для поднятия своего рейтинга в предвыборный период.

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В Киеве назвали произошедшее актом агрессии и потребовали освобождения задержанных, а также возврата кораблей. В приграничных с Россией областях Украины было введено военное положение до 26 декабря, оборонные предприятия были переведены на особый режим работы, начались военные сборы резервистов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допустил досрочную отмену введенного военного положения, «если мы не будем чувствовать никаких угроз».

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Автор: Григорий Дубов.
Теги: Россия и Украина , ВМС Украины , военные корабли , Крым
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