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Как Украина перебрасывает войска к границе с Россией. Фоторепортаж
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Как Украина перебрасывает войска к границе с Россией. Фоторепортаж
Политика, 15:05
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Танки и десант: как Украина перебрасывает войска к границе с Россией

Петр Порошенко сообщил о переброске десантных частей к границе с Россией. Усиление связано с военным положением. Какую технику и войска Украина направляет в приграничные области — в фоторепортаже РБК

Фото: Глеб Гараничев / Reuters
На Украине в конце ноября ввели военное положение на 30 дней. Решение было связано с конфликтом в Азовском море: Россия 25 ноября задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. Москва заявила, что они нарушили границу
Фото: Глеб Гараничев / Reuters
Военное положение введено в областях, граничащих с Россией
Фото: Глеб Гараничев / Reuters
О начале сборов резервистов на Украине было объявлено 3 декабря. Они должны продлиться до 20 суток
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Тогда же сообщалось, что Украина планирует провести тактические учения на полигонах в Запорожской и Херсонской областях
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Петр Порошенко также заявил о передислокации войск к границе с Россией
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
6 декабря, поздравляя военнослужащих с профессиональным праздником, Порошенко написал в Twitter, что дополнительные силы нужны для адекватного ответа на действия агрессора
Фото: Глеб Гараничев / Reuters
Президент Украины заявил о необходимости военного присутствия «на наиболее опасных направлениях по линии границы». По заверениям украинских властей, Россия со своей стороны сосредоточила «мощнейшую танковую группу с 2014 года»
Фото: Глеб Гараничев / Reuters
В частности, из Житомирской области направляют десантно-штурмовую бригаду
Фото: Глеб Гараничев / Reuters
Военное положение на Украине должно продлиться до 26 декабря
Автор: Анастасия Антипова.
Теги: Украина , военное положение
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