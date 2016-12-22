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Порошенко призвал Запад перейти к действиям
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Порошенко призвал Запад перейти к действиям
Конфликт в Азовском море, 04:32
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Порошенко призвал Запад перейти к действиям
Пока страны Запада распространяют жесткие заявления, президент Владимир Путин действует, заявил Петр Порошенко. Он призвал Запад к действиям, уточнив при этом, что не имеет в виду войну. Например, можно ввести «азовские санкции»
Петр Порошенко (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Запада к действиям в связи со столкновением в районе Керченского пролива и задержанием украинских моряков. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Порошенко поблагодарил страны Запада за поддержку и сделанные их лидерами заявления. По его словам, они стали «мощной поддержкой Украины». «Но, думаю, в этой ситуации, в то время, как западные партнеры делают жесткие заявления, [президент России Владимир] Путин — действует», — сказал Порошенко. «Нам также нужно больше координироваться с тем, чтобы действовать», — добавил он и уточнил, что «действовать — это не значит начинать войну».

«Действовать — это значит новый пакет санкций против России, которые можно было бы назвать «азовскими санкциями», безусловное наращивание присутствия НАТО в Черном море и, возможно, в Азовском море», — пояснил президент Украины.

Президент Украины со ссылкой на данные разведки также заявил, что группировка российских войск у границы с его страной значительно увеличилась. Ранее об этом предупредил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко. «Перед нами агрессор, у которого нет никаких моральных, юридических и других рамок, — сказал тогда Муженко. — Очень сложно предсказать, когда ему вздумается начать активные боевые действия против Украины».

Обострение ситуации в районе Керченского пролива произошло после того, как российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля. ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении государственной границы. Киев заявил, что корабли направлялись из Одессы в Бердянск и Мариуполь и двигались в соответствии с международным законодательством. Киев расценил захват кораблей и экипажей как акт агрессии и объявил военное положение в приграничных с Россией областях сроком на 30 дней.

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3 декабря на Украине начались сборы военнослужащих оперативного резерва. Генштаб Вооруженных сил страны сообщил, что сборы продлятся до 20 суток. На полигонах в Херсонской и Запорожской области проведут бригадные тактические учения, которые продлятся до десяти дней. Порошенко также предупредил, что состоится передислокация войск на границу с Россией. Кроме того, в стране усилят охрану атомных и гидроэлектростанций, противовоздушную оборону.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Петр Порошенко , военный конфликт , Крым
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