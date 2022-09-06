Комендант Бердянска умер в больнице после покушения

Автомобиль Бардина взорвали, власти указывали, что в результате взрыва у коменданта оторвало ноги. За последние месяцы на чиновников Херсонской и Запорожской областей совершили около десятка покушений

Военный комендант Бердянска Артем Бардин, автомобиль которого взорвался в центре Бердянска 6 сентября, скончался от полученных ранений в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова. Власти также подтвердили эту информацию «РИА Новости».

Video

Взрыв произошел днем у здания военно-гражданской администрации в центре города. Автомобиль, где находился Бардин, сгорел, также получили повреждения еще три гражданские машины рядом. Коменданта в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Рогов позднее сообщил, что у Бардина «произошла из-за взрыва ампутация ног, очень тяжелое состояние», медики пытались спасти ему жизнь.

В покушении на коменданта обвинили «украинских диверсантов».

В этот же день в Бердянске произошел второй взрыв, но не в центре города, а в южной части, в микрорайоне Слободка. Подробности инцидента не сообщались.

Читайте на РБК Pro Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Инструкции Pro Как распознать у себя алкогольную зависимость: 9 признаков Как распознать у себя алкогольную зависимость: 9 признаков Инструкции Pro «Мы боимся богов и начальства»: каково работать в Индии — в 4 пунктах «Мы боимся богов и начальства»: каково работать в Индии — в 4 пунктах Статьи Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro На рынок вернется иранская нефть. Что будет с акциями российских компаний На рынок вернется иранская нефть. Что будет с акциями российских компаний Статьи Pro Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Инструкции Pro В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться Инструкции

Бардин — не первый представитель пророссийских властей на подконтрольных Москве украинских территориях, на которых совершали или пытались совершить покушения. За последние четыре месяца сообщалось не менее чем о восьми подобных инцидентах, в части из случаев были жертвы.