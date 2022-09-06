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Комендант Бердянска умер в больнице после покушения

Автомобиль Бардина взорвали, власти указывали, что в результате взрыва у коменданта оторвало ноги. За последние месяцы на чиновников Херсонской и Запорожской областей совершили около десятка покушений

Военный комендант Бердянска Артем Бардин, автомобиль которого взорвался в центре Бердянска 6 сентября, скончался от полученных ранений в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова. Власти также подтвердили эту информацию «РИА Новости».

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Взрыв произошел днем у здания военно-гражданской администрации в центре города. Автомобиль, где находился Бардин, сгорел, также получили повреждения еще три гражданские машины рядом. Коменданта в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Рогов позднее сообщил, что у Бардина «произошла из-за взрыва ампутация ног, очень тяжелое состояние», медики пытались спасти ему жизнь.

В покушении на коменданта обвинили «украинских диверсантов».

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В этот же день в Бердянске произошел второй взрыв, но не в центре города, а в южной части, в микрорайоне Слободка. Подробности инцидента не сообщались.

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Бардин — не первый представитель пророссийских властей на подконтрольных Москве украинских территориях, на которых совершали или пытались совершить покушения. За последние четыре месяца сообщалось не менее чем о восьми подобных инцидентах, в части из случаев были жертвы.

  • В мае Следственный комитет заявил, что ведет расследование покушения «украинских националистов» на главу администрации Энергодара в Запорожской области Андрея Шевчика. Он пострадал во время детонации самодельного взрывного устройства в подъезде дома.
  • В июне неизвестные подорвали личный автомобиль главы херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, которого с ранениями доставили в больницу, его жизни ничего не угрожало.
  • В июле в Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА области Владимира Сальдо. На пути следования его автомобиля своевременно обнаружили и обезвредили бомбу.
  • В то же время попытку покушения пережил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. Детали инцидента не сообщались.
  • В августе в результате покушения погиб заместитель главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталий Гур, в него стреляли.
  • В конце августа покушение пережил мэр Мариуполя Константин Иващенко, он не пострадал.
  • Почти в то же время неизвестные совершили покушение на замначальника департамента внутренней политики херсонской ВГА Игоря Телегина. Сработало взрывное устройство, чиновник остался жив.
  • Еще один взрыв в тот же период привел к смерти главы запорожского поселка Михайловка Ивана Сушко.
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Теги
Лилия Пашкова
Бердянск взрыв покушение Запорожская область
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