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СК сообщил о расследовании покушения на мэра Энергодара

Андрей Шевчик в воскресенье пострадал во время взрыва в подъезде дома. СК устанавливает обстоятельства покушения на его жизнь, сообщили в ведомстве

СК начал расследование обстоятельств покушения «украинских националистов» на главу городской администрации Энергодара в Запорожской области Украины Андрея Шевчика, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области, находящегося под контролем Вооруженных сил России», — заявили в СК.

Там подтвердили более ранние сообщения о том, что в результате взрыва в подъезде дома пострадал сам мэр, а также двое его охранников. Самодельное взрывное устройство было заложено в электрощитовом шкафу.

В адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы после того, как он занял пророссийскую сторону, уточнили в СК, сославшись при этом на данные местных правоохранительных органов.

«РИА Новости» и ТАСС сообщили о ранении мэра Энергодара при взрыве
Политика
Андрей Шевчик

ТАСС ранее сообщал со ссылкой на правоохранительные органы Энергодара, что жизни Шевчика ничего не угрожает, ранение легкое. Он проходил лечение в Мелитополе. Собеседник агентства уточнял, что у мэр баротравма ушей и перелом ключицы.

О взятии под контроль Энергодара российское Минобороны заявило 28 февраля. Тогда же был установлен контроль над Бердянском и территорией вокруг Запорожской АЭС.

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После этого в некоторых частях Запорожской области, а также в соседней Херсонской области, полностью перешедшей под контроль российских военных, начали открываться военные комендатуры, получил хождение российский рубль, начали транслировать российские телеканалы. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отказался от сотрудничества с российскими военными, после чего в городе создали «общественный совет самоорганизации города», который возглавил Шевчик.

Вице-премьер Марат Хуснуллин во время поездки в Мелитополь заявлял, что Запорожская область должна быть максимально интегрирована с Россией и «работать в нашей дружной российской семье». По его словам, область может внести свой вклад в восстановлении территорий Украины, так как имеет «хороший потенциал по строительным материалам».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Запорожская область покушение СК России
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