В Запорожье заявили о покушении на главу Мелитопольского района

Андрей Сигута (Фото: ibudenov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Запорожской области совершено неудачное покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замначальника ГУ МВД по региону Алексея Селиванова.

«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — сообщил Селиванов.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова сообщает, что совершивший покушение установлен. Других подробностей Рогов не сообщил.

В середине июня произошло покушение на начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Российские госагентства сообщали со ссылкой на источники, что «украинские террористы» взорвали личный автомобиль начальника УСИН, его с ранениями доставили в больницу. Глава временной администрации региона Владимир Сальдо уточнил, что жизни Соболева ничто не угрожает.

В начале июля в ФСБ сообщили о задержании подозреваемых. Это местные жители Андрей Сереженько и Олег Пронько. Как передает ТАСС, они дали признательные показания, из которых следует, что покушение было подготовлено по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.