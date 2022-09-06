Коменданта Бердянска в тяжелом состоянии госпитализировали после взрыва

Машина взорвалась у здания городской администрации. Были повреждены еще три автомобиля, но внутри них никого не было

Автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина взорвали возле здания военно-гражданской администрации (ВГА) в центре города, сообщается в Telegram-канале мэрии. Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии.

Повреждения в результате взрыва также получили три гражданских автомобиля, внутри которых никого не было. Местные власти обвинили в случившемся «террористов киевского режима».

Ранее глава ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в центре Бердянска. Российское госагентство «РИА Новости» со ссылкой на местные власти уточнило, что взорвали автомобиль коменданта города, после чего произошла перестрелка, а как минимум один человек оказался в больнице.

РБК обратился за комментарием в администрацию Бердянска.

Бердянск находится в той части Запорожской области, которая занята российскими войсками. После перехода населенного пункта под контроль России новые власти не раз сообщали о взрывах. Так, 30 августа взрыв произошел у здания волонтерского штаба общественного движения «Мы вместе с Россией», 26 августа — у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где живут беженцы из Мариуполя. В результате последнего происшествия был ранен и впоследствии умер замначальника городского ГАИ Александр Колесников.