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Неизвестные попытались подорвать чиновника ВГА Херсонской области

Чиновник созданной под контролем российских войск администрации Херсонской области Игорь Телегин стал жертвой покушения с использованием взрывного устройства. Он выжил
Игорь Телегин
Игорь Телегин (Фото: kuban_republic / Twitter)

Неизвестные совершили покушение на замначальника департамента внутренней политики подконтрольной России военно-гражданской администрации Херсонской области Игоря Телегина. Об этом сообщил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

«Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались», — сказал Стремоусов.

Сработало самодельное взрывное устройство направленного действия, уточнил замглавы ВГА. Он предположил, что действовала местная диверсионная группа.

Взрыв произошел около 18:00 22 августа на улице Карбышева в Херсоне, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на собственную информацию.

По его данным, на обочине дороги стояло радиоуправляемое взрывное устройство с металлическими шариками от подшипников. Мощность составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Врачи доставили 58-летнего Телегина в больницу с контузией и ранениями по всему телу.

Замглавы ВГА Каховского района умер после покушения на него
Политика
Виталий Гура

Российские войска взяли Херсонскую область под контроль в рамках военной операции на Украине 15 марта. После этого в регионе появилась военно-гражданская администрация во главе с бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо, который ранее состоял в пророссийской Партии регионов. Заместителем главы ВГА стал активист Кирилл Стремоусов. СБУ подозревала его в сотрудничестве с ФСБ еще в 2020 году.

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Украинские власти назвали членов созданной администрации коллаборантами, прокуратура предъявила им подозрение в госизмене.

За время военных действий России на Украине новые власти Херсонской области не раз сообщали о покушениях на чиновников. 18 июня неизвестные подорвали автомобиль главы херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Еще через четыре дня злоумышленники с помощью фугасного снаряда пытались подорвать главу ВГА села Чернобаевка Юрия Турулева. Он получил осколочные ранения и легкую контузию.

Замглавы ВГА Каховского района умер после покушения на него
Политика
Виталий Гура

11 июля глава ВГА области Владимир Сальдо сообщил, что на пути следования его машины было заложено взрывное устройство, но покушение удалось предотвратить.

6 августа неизвестные выстрелили в главу Новокаховской ВГА по ЖКХ Виталия Гура. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако он умер в тот же день.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
Херсонская область покушение военно-гражданские администрации Украина взрывное устройство
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Замглавы ВГА Каховского района умер после покушения на него
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