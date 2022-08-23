Неизвестные попытались подорвать чиновника ВГА Херсонской области
Неизвестные совершили покушение на замначальника департамента внутренней политики подконтрольной России военно-гражданской администрации Херсонской области Игоря Телегина. Об этом сообщил замглавы ВГА Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».
«Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались», — сказал Стремоусов.
Сработало самодельное взрывное устройство направленного действия, уточнил замглавы ВГА. Он предположил, что действовала местная диверсионная группа.
Взрыв произошел около 18:00 22 августа на улице Карбышева в Херсоне, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на собственную информацию.
По его данным, на обочине дороги стояло радиоуправляемое взрывное устройство с металлическими шариками от подшипников. Мощность составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Врачи доставили 58-летнего Телегина в больницу с контузией и ранениями по всему телу.
Российские войска взяли Херсонскую область под контроль в рамках военной операции на Украине 15 марта. После этого в регионе появилась военно-гражданская администрация во главе с бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо, который ранее состоял в пророссийской Партии регионов. Заместителем главы ВГА стал активист Кирилл Стремоусов. СБУ подозревала его в сотрудничестве с ФСБ еще в 2020 году.
Украинские власти назвали членов созданной администрации коллаборантами, прокуратура предъявила им подозрение в госизмене.
За время военных действий России на Украине новые власти Херсонской области не раз сообщали о покушениях на чиновников. 18 июня неизвестные подорвали автомобиль главы херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Еще через четыре дня злоумышленники с помощью фугасного снаряда пытались подорвать главу ВГА села Чернобаевка Юрия Турулева. Он получил осколочные ранения и легкую контузию.
11 июля глава ВГА области Владимир Сальдо сообщил, что на пути следования его машины было заложено взрывное устройство, но покушение удалось предотвратить.
6 августа неизвестные выстрелили в главу Новокаховской ВГА по ЖКХ Виталия Гура. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако он умер в тот же день.