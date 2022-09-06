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В Бердянске произошел второй за день взрыв

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В Бердянске произошел второй за день взрыв, сообщил в Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Ранее в центре города взорвали автомобиль коменданта Артема Бардина.

«На этот раз [взрыв] в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются», — написал Рогов.

Микрорайон Слободка находится на юге города, на побережье Азовского моря. Согласно данным «Яндекс.Карт», в этом районе в основном располагаются частные дома. Там же находится оздоровительный центр «Криворожский горняк», где 26 августа уже произошел взрыв, в результате которого погиб замначальника ГАИ города Александр Колесников, который оказался на месте инцидента случайно.

Коменданта Бердянска в тяжелом состоянии госпитализировали после взрыва
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Автомобиль коменданта Бардина взорвали возле здания ВГА. Как рассказал Рогов в эфире «Первого канала», у коменданта «произошла из-за взрыва ампутация ног, очень тяжелое состояние», медики пытаются спасти ему жизнь. Машина, в которой был Бардин, сгорела, также были повреждены три гражданских автомобиля рядом с местом взрыва.

Запорожские власти, как сообщает «РИА Новости», обвинили в атаке на коменданта «украинских диверсантов», их разыскивают.

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Это не первое покушение на представителей новых властей на территориях Украины, подконтрольных России. Так, 24 августа в результате подрыва автомобиля погиб глава поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Он умер в больнице после взрыва.

Теги
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