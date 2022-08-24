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Глава поселка в Запорожье погиб в результате подрыва автомобиля

Иван Сушко
Иван Сушко (Фото: vrogov / Telegram)

Иван Сушко, глава занятого российскими войсками поселка Михайловка в Запорожской области Украины, погиб в результате подрыва автомобиля, сообщил в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, под машину Сушко подложили взрывное устройство. Глава поселка получил ранения в результате взрыва, его в критическом состоянии доставили в больницу. Позже он скончался.

Рогов обвинил в произошедшем украинскую сторону.

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