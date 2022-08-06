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Замглавы ВГА Каховского района умер после покушеня на него

Виталий Гура
Виталий Гура (Фото: из личного архива)

Заместитель главы администрации по ЖКХ Новой Каховки Виталий Гура, на которого было совершено покушение, умер. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Леонтьев.

О том, что на Гура было совершено покушение, стало известно 6 августа. По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, неизвестные открыли стрельбу в чиновника у его дома. Предположительно, стреляли из пистолета Макарова. На месте происшествия нашли стреляные гильзы.

В военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района сообщили, что Гура доставили в госпиталь с многочисленными пулевыми ранениями. Его состояние оценивалось как тяжелое.

На замглавы администрации Новой Каховки совершили покушение
Политика
Виталий Гура

Материал дополняется. 

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