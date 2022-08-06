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Замглавы ВГА Каховского района умер после покушеня на него
Виталий Гура
Заместитель главы администрации по ЖКХ Новой Каховки Виталий Гура, на которого было совершено покушение, умер. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Леонтьев.
О том, что на Гура было совершено покушение, стало известно 6 августа. По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, неизвестные открыли стрельбу в чиновника у его дома. Предположительно, стреляли из пистолета Макарова. На месте происшествия нашли стреляные гильзы.
В военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района сообщили, что Гура доставили в госпиталь с многочисленными пулевыми ранениями. Его состояние оценивалось как тяжелое.
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