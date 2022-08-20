На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершили покушение

Константин Иващенко (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение, сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Как уточнили ТАСС в мэрии города, Иващенко не пострадал. «Да, было [покушение], все живы, все в порядке», — сказал собеседник агентства.

По данным агентств, покушение произошло у городского зоопарка, территорию оцепили. Источники «РИА Новости» рассказали, что днем у входа в зоопарк, когда там проезжал глава города, раздался «хлопок», пострадавших и жертв нет. На место происшествия была вызвана машина взрывотехнической лаборатории МВД ДНР, сообщает агентство.

РБК направил запрос главе Мариуполя.

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