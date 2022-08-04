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Китай нанес удары по целям в Тайваньском проливе в рамках военных учений

Военные учения начались в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Они продлятся до конца недели
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Народно-освободительная армия Китая в рамках военных учений у Тайваня провела боевые стрельбы, со ссылкой на сообщение Восточной зоны боевого командования передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Около 13:00 4 августа в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты», — говорится в сообщении.

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Нэнси Пелоси

Китай начал военные учения у Тайваня 4 августа. Они продлятся до воскресенья, 7 августа. В их рамках пройдут боевые стрельбы в водах и воздушном пространстве вблизи острова. Тайвань считает эти маневры «очередной провокацией» и попыткой изменить статус-кво в регионе.

Масштабные учения Китая стали ответом на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Она прибыла на остров в рамках азиатского турне вечером 2 августа. Официально Тайвань в ее программе при этом заявлен не был: о поездке сообщали только СМИ. На фоне этих сообщений за самолетом Пелоси на сайте Flightradar одновременно следили почти 300 тыс. человек. Из-за такого наплыва пользователей сервису пришлось ограничить число операций в минуту.

На Тайване Пелоси провела менее суток. Там она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь, а затем улетела в Южную Корею. Это был первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.

Китай визит Пелоси на Тайвань резко раскритиковал. Эта поездка значительно повлияла на отношения КНР и США, нарушила суверенитет Китая и «подорвала стабильность в Тайваньском проливе», дав ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», заявили в его МИДе. Пекин считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с представителям других стран, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения.

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В США, в свою очередь, заявили, что поездка Пелоси согласуется с их политикой в отношении Тайваня. «Нет никаких причин для того, чтобы этот визит стал поводом для кризиса или конфликта или предлогом, который китайцы могут попытаться использовать для каких-то военных действий», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Ранее Вашингтон неоднократно подчеркивал, что поддерживает принцип единого Китая.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Китай Тайвань военные учения Нэнси Пелоси
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