Нэнси Пелоси холодно встретили в Южной Корее после визита на Тайвань

Президент Южной Кореи не принял Пелоси после ее резонансного визита на Тайвань. Поездка, ставшая причиной разногласий политика с администрацией США, может негативно сказаться на имидже Вашингтона, считают эксперты

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южная Корея оказала холодный прием Пелоси

После резонансного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на частично признанный Тайвань ее остановка в Южной Корее в рамках азиатского турне выглядела вопреки ожиданиям куда менее примечательно. Утром в четверг агентство Associated Press сообщило о намерении Пелоси посетить демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей. Эта территория, которую также называют объединенной зоной безопасности, совместно контролируется возглавляемым США командованием ООН и Северной Кореей.

Пелоси планировала посетить деревню Пханмунджом, где в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, ставший окончанием Корейской войны. Визит в эту зону должен был стать знаковым событием — экс-президент США Дональд Трамп был последним высокопоставленным американским политиком, который посещал ее для переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2019 году. Однако в СМИ не появились ни фотографии политика в Пханмунджоме, ни цитаты из ее выступления перед американскими военными.

Пелоси, которая регулярно выкладывает посты о ходе азиатского турне в Twitter-аккаунте, также обошла это событие стороной. Незамеченным остался и тот факт, что это первый за 20 лет визит спикера палаты представителей США в страну. При этом американский президент Джо Байден был в Сеуле в мае 2022 года.

Самым обсуждаемым событием визита стал тот факт, что Пелоси не была принята президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Это первый лидер, который отказался от личной встречи со спикером палаты представителей США в рамках ее азиатского турне. До этого ее принимали премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб и президент Тайваня Цай Инвэнь. Ожидается, что в пятницу Пелоси проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Формальной причиной, по которой Пелоси не удалось встретиться с южнокорейским лидером, стало несовпадение графиков — на даты ее визита у президента выпадал отпуск.

«График отпуска президента Юна и визит спикера Пелоси в Республику Корея совпадали, и мы не меняли наш график», — говорится в заявлении президентской канцелярии. Однако Юн Сок Ёль в даты визита Пелоси находился в Сеуле и имел возможность с ней встретиться, но пожелал ограничиться 40-минутным телефонным разговором. Местные СМИ привлекли внимание и к тому факту, что никто из южнокорейских высокопоставленных лиц не встречал Пелоси по прилете, хотя в аэропорт и направили почетный караул. У трапа спецборта ее ожидали посол США в Южной Корее Филип Голдберг и командующий вооруженными силами США в стране Пол Лакамера.

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Южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источники сообщила, что эта ситуация была расценена американской стороной как пренебрежение протоколом и вызвала возмущение в посольстве. Ее усугублял тот факт, что во время прилета Пелоси президент страны смотрел спектакль. В итоге Пелоси провела переговоры лишь со спикером Национального собрания республики Ким Джин-Пё. Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бёнсе в это время находился на встрече глав МИД АСЕАН в Камбодже.

По данным Asia Times, такой холодный прием мог быть оказан Пелоси из-за того, что Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне политика после посещения ею Тайваня, что вызвало критику со стороны Китая, который считает остров частью своей территории. На данный момент Пекин проводит незапланированные военные учения и фактически взял остров в кольцо. «Сейчас очень плохой тайминг для личной встречи [президента Южной Кореи] с Пелоси, поскольку это может лишний раз спровоцировать Пекин, а также неизвестно, как это будет воспринято другими контрагентами», — сказал РБК младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Егор Спирин.

В свою очередь, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что после поездки 82-летней Пелоси на Тайвань можно говорить о некой токсичности политика. «Все равно это одна из ее последних крупных поездок. Насколько я знаю, Пелоси не будет баллотироваться в этом году (на выборах в конгресс. — РБК) и она уходит с политической арены. Наверное, какая-то токсичность есть, но ее все равно проводят с соблюдением всех приличий. Она много лет была в конгрессе, и Байден это отметит, но Пелоси — фигура уходящая. Это всем понятно», — сказал Кортунов.

В Вашингтоне недовольны поездкой Пелоси на Тайвань

По возвращении в США Пелоси также может столкнуться с холодным отношением. По данным агентства Bloomberg, несмотря на заявления Белого дома о том, что политик имеет право самостоятельно решать, лететь ли ей на Тайвань или нет, чиновники администрации Байдена были в ярости от того, что спикер палаты представителей хотела сделать этот визит значимой вехой в ее карьере, несмотря на «крайне деликатный момент в отношениях с Пекином». Как утверждают источники агентства, Белый дом направлял к Пелоси и ее команде высокопоставленных сотрудников Национальной службы безопасности и Госдепа, задачей которых было убедить ее отложить визит. Когда к Белому дому пришло понимание, что Пелоси не готова это сделать, Байден публично сообщил о том, что, по мнению американских военных, ее поездка «не представляется хорошей идеей». Он не стал призывать отложить визит, так как в Белом доме не были уверены в том, что Пелоси пойдет на это даже при таких обстоятельствах.

Несмотря на разногласия между Белым домом и Пелоси, говорить о внутреннем расколе преждевременно, поскольку и Байден, и Пелоси относятся к центристскому крылу демократической партии, говорит Кортунов.

«У Пелоси принципиальных разногласий с Байденом нет. Важно, как это воспринимается партнерами США. Если посмотреть на тот же Пекин, то в ходе моих контактов с китайскими коллегами мне говорят: либо Байден обманывает и визит был согласован, но он сам хочет остаться в стороне и поэтому заявляет о разногласиях, либо неясно, кто отвечает за внешнюю политику». — добавил он. Когда спикер парламента и президент, относящиеся к одной партийной группе, не могут договориться, страна воспринимается ненадежным партнером, и с ней не может быть стратегических договоренностей. продолжил Кортунов. «Байден тогда должен восприниматься как хромая утка, и, соответственно, нужно ждать новых выборов. В любом случае это нехорошо для имиджа США и для перспектив достижения принципиальных договоренностей как с союзниками, так и с противниками Вашингтона», — заключил эксперт.

По мнению Спирина, текущие разногласия говорят не о наличии конфликта между Белым домом и Пелоси, а о слабой координации. «Антикитайский консенсус, естественно, существует и в администрации США. Но вопрос в том, что визит Пелоси действительно можно было лучше подгадать по времени», — сказал он. На ситуацию, по мнению эксперта, повлияли и другие факторы, в частности ноябрьские выборы в конгресс США и сама личность Пелоси, поскольку политик известна своим активизмом. «Мне, как и ряду американских аналитиков, кажется, что символическая жесткость в отношении Китая стала самоценной без осознания четких результатов, которых хотят добиться в Вашингтоне», — заключил Спирин.

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