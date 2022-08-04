В Кремле назвали суверенным правом Китая военные учения у Тайваня

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 61,12 (-0,14) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 60,24 (+0,08) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 15:20
Золото партии. Советские машины на элитных западных аукционах Авто, 15:17
Мечты и кошмары человечества: как появились утопии и антиутопии Социальная экономика, 15:17
В Кремле заявили, что России нечего скрывать об ударе по Еленовке Политика, 15:17
Во «Вкусно — и точка» появятся кофейни с чизкейками и сырниками Бизнес, 15:16
Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор Pro, 15:10
«Коммерсантъ» узнал о проверках Шишханова на предмет растраты Финансы, 15:06
СК назвал версии пожара на складе Ozon в Подмосковье Общество, 15:05
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Совет директоров гейм-студии Nexters покинут Таврин и один из основателей Инвестиции, 15:03
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 14:57
Бумаги Alibaba подорожали в Нью-Йорке на 7% после отчета за квартал Инвестиции, 14:54
Прокурор запросил 9,5 лет тюрьмы для баскетболистки Грайнер Спорт, 14:50
В Кремле назвали суверенным правом Китая военные учения у Тайваня Политика, 14:47
Шеф-повар Мирко Дзаго — о штрафбате, мишленовских проектах и провокациях Стиль, 14:46
Политика ,  
0 

В Кремле назвали суверенным правом Китая военные учения у Тайваня

Визит Пелоси на Тайвань был совершенно «ненужной провокацией», заявил Песков. Спикер палаты представителей США посетила остров 2 августа. Китай выступил резко против ее визита и в ответ начал военные учения близ Тайваня
Фото: Ministry of National Defense of the People's Republic of China
Фото: Ministry of National Defense of the People's Republic of China

Проводить военные учения у Тайваня — это «суверенное право Китая», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, напряженность в регионе и вокруг Тайваня была «искусственно спровоцирована» визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. «Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация», — отметил пресс-секретарь.

Его также спросили, как в Кремле воспринимают слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Тот заявил, что его «радует общая активность от Косово до Тайваня». По словам Арестовича, «Западу и миру давно нужна хорошая встряска», чтобы они «быстрее проснулись» и развеялось то большое количество «иллюзий и самообмана», которые западные страны себе «накрутили».

«Я не могу ничего сказать, потому что я не знаю доподлинного его заявления. Я не берусь сейчас что-то говорить на этот счет, не понимаю смысла сказанного», — ответил Песков.

Китай нанес удары по целям в Тайваньском проливе в рамках военных учений
Политика

Китай начал военные учения в водах и в воздухе вблизи Тайваня 4 августа. Они продлятся до конца недели. В рамках маневров Пекин отработал удары по Тайваньскому проливу.

Тайвань счел учения «очередной провокацией» и попыткой Китая изменить статус-кво в регионе и повысил уровень боеготовности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор
Статьи
Pro
Фото: Investors.luminartech Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет
Статьи
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым
Инструкции
Pro
Фото: Simon Waterson Восемь упражнений, чтобы выглядеть как Джеймс Бонд
Инструкции
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Burak Kara / Getty Images Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен
Статьи
Pro
Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач
Статьи

Пекин начал учения в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Она посетила его во время азиатского турне, не объявляя о визите официально и игнорируя предупреждения со стороны Китая. Это был первый визит спикера палаты представителей США на остров за последние 25 лет.

В Китае заявили, что этой поездкой США нарушили его суверенитет: Пекин считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителям других стран, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения. В США, в свою очередь, отметили, что поездка Пелоси согласуется с их политикой в отношении Тайваня и «никаких причин для конфликта нет».

Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Тайвань Китай учения Дмитрий Песков Кремль Алексей Арестович
Материалы по теме
Китай приступил к военным учениям у Тайваня
Политика
Тайвань обвинил Китай в попытке изменить статус-кво в проливе
Политика
Медведев назвал поездку Пелоси на Тайвань «злонамеренной провокацией»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter