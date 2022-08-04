В Кремле назвали суверенным правом Китая военные учения у Тайваня

Визит Пелоси на Тайвань был совершенно «ненужной провокацией», заявил Песков. Спикер палаты представителей США посетила остров 2 августа. Китай выступил резко против ее визита и в ответ начал военные учения близ Тайваня

Фото: Ministry of National Defense of the People's Republic of China

Проводить военные учения у Тайваня — это «суверенное право Китая», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, напряженность в регионе и вокруг Тайваня была «искусственно спровоцирована» визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. «Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация», — отметил пресс-секретарь.

Его также спросили, как в Кремле воспринимают слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Тот заявил, что его «радует общая активность от Косово до Тайваня». По словам Арестовича, «Западу и миру давно нужна хорошая встряска», чтобы они «быстрее проснулись» и развеялось то большое количество «иллюзий и самообмана», которые западные страны себе «накрутили».

«Я не могу ничего сказать, потому что я не знаю доподлинного его заявления. Я не берусь сейчас что-то говорить на этот счет, не понимаю смысла сказанного», — ответил Песков.

Китай начал военные учения в водах и в воздухе вблизи Тайваня 4 августа. Они продлятся до конца недели. В рамках маневров Пекин отработал удары по Тайваньскому проливу.

Тайвань счел учения «очередной провокацией» и попыткой Китая изменить статус-кво в регионе и повысил уровень боеготовности.

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Пекин начал учения в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Она посетила его во время азиатского турне, не объявляя о визите официально и игнорируя предупреждения со стороны Китая. Это был первый визит спикера палаты представителей США на остров за последние 25 лет.

В Китае заявили, что этой поездкой США нарушили его суверенитет: Пекин считает Тайвань своей провинцией и выступает против его контактов с представителям других стран, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения. В США, в свою очередь, отметили, что поездка Пелоси согласуется с их политикой в отношении Тайваня и «никаких причин для конфликта нет».