В Кремле назвали суверенным правом Китая военные учения у Тайваня

Визит Пелоси на Тайвань был совершенно «ненужной провокацией», заявил Песков. Спикер палаты представителей США посетила остров 2 августа. Китай выступил резко против ее визита и в ответ начал военные учения близ Тайваня

Фото: Ministry of National Defense of the People's Republic of China