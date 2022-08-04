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Пять китайских ракет упали в экономической зоне Японии на фоне учений

Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Пять баллистических ракет, которые китайская армия выпустила в рамках учений в Тайваньском проливе, приземлились в исключительной экономической зоне Японии, передает агентство Kyodo со ссылкой на заявление правительства.

По данным агентства, ракеты упали к юго-западу от острова Хатерума, к востоку от Тайваня. Всего китайская армия запустила 11 ракет, рассказал Kyodo высокопоставленный военный. Министр обороны Нобуо Киси заявил, что китайская баллистическая ракета впервые приземлилась в японских водах.

«Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей», — сказал он.

Китай начал военные учения после приезда Пелоси на Тайвань. Видео
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Японское правительство осудило действия Пекина и выразило ему протест. Токио уже выражал беспокойство по поводу китайских учений. «Серьезную обеспокоенность» также выразил глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси, который отметил необходимость решить тайваньский вопрос мирным путем.

Китай начал военные учения в водах и воздухе в районе Тайваня 4 августа, после визита на остров спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Маневры будут идти до конца недели. Учения сопровождаются стрельбами, они пройдут в акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня. В рамках учений Китай уже отработал удары по Тайваньскому проливу.

Тайвань в ответ на учения повысил боеготовность войск и заявил, что Пекин предпринял новую «провокацию». Китай пытается изменить статус-кво в регионе, считают в Тайбэе.

В Кремле в ответ на учения заявили, что у Пекина есть суверенное право их проводить. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал поездку Пелоси «ненужной провокацией» и осудил ее за визит. В Китае угрожали американским властям ухудшением отношений еще на этапе его подготовки, а после приезда политика заявили, что Пелоси нарушила китайский суверенитет.

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Пекин считает Тайвань своей провинцией, а не отдельной страной и выступает против его контактов с представителями тех государств, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения. В США, в свою очередь, утверждают, что поездка Пелоси согласуется с их политикой в отношении Тайваня и «никаких причин для конфликта нет». Формально Соединенные Штаты придерживаются политики «одного Китая», но торгуют с Тайванем и продают ему оружие.

Теги
Япония учения Китай Тайвань баллистическая ракета
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