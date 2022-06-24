Чем воюет Украина: сколько и какого оружия получил Киев от Запада

Меньше чем за полгода Украина получит западной военной помощи на сумму, превышающую военные расходы Италии, Канады или Польши за весь 2021 год. Чем воюет Украина — в материале РБК

Гаубица M777 (Фото: Reuters)

Спустя четыре месяца специальной военной операции России на Украине европейские и западные страны поставили или обязались поставить Киеву вооружений, военной техники и средств на военные цели на общую сумму примерно $38,5 млрд. Это больше, чем выделили на военные расходы в прошлом году, например, Италия, Австралия, Канада или Польша (согласно данным SIPRI). Россия, которая занимает пятое место в мире по военным расходам, в 2021 году выделила на оборонные цели $65,9 млрд.

Чем помогали, что пообещали западные и европейские страны Украине и как эта помощь повлияла на ход боевых действий — в материале РБК.

Как мы считали Подсчеты количества поставленной техники и ее общей стоимости являются примерными. В общую сумму не вошла техника, которая была поставлена на Украину, но ее количество не раскрывалось. Некоторые цены, взятые за основу при подсчетах, являются каталожными. В основу исследования легли сообщения Минобороны России, пресс-релизы Пентагона, данные проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики и публикации в СМИ. Собранные данные включают в себя как оказанную, так и обещанную военную помощь с 24 января (день, когда некоторые страны НАТО привели свои войска в боевую готовность) по 22 июня.

Какое оружие было и появилось у Киева

На момент начала военной операции Вооруженные силы Украины вместе с нацгвардией насчитывали 260,2 тыс. военнослужащих, следует из данных, опубликованных Минобороны России в конце марта. В боевом составе украинской армии было 2416 танков и других боевых бронированных машин, 1509 орудий полевой артиллерии и минометов, 535 РСЗО, 152 самолета, 149 вертолетов, 36 БПЛА «Байрактар ТБ2», 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1», 300 РЛС различного назначения.

БПЛА «Байрактар ТБ2» (Фото: Yulii Zozuliaukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Спецоперация России началась 24 февраля, а спустя две недели российские военные заявили об уничтожении 90% украинских аэродромов и зенитных ракетных комплексов.

Из данных Кильского института мировой экономики, которые охватывают период с 24 января по 7 июня, а также из официальных заявлений западных и европейских чиновников, сделанных после 7 июня, следует, что с начала года из артиллерии Украина получила:

до 215 натовских буксируемых гаубиц калибром 155 мм (больше половины из них — это американские гаубицы M777). Еще минимум 17 было обещано передать, также Польша намерена заключить контракт о продаже Киеву еще 60 самоходных гаубиц. Минобороны Украины подтвердило получение 150 шт.;

минимум 29 гаубиц советского типа (Минобороны Украины говорит о получении 50 таких машин);

минимум 100 минометов (Минобороны Украины говорит о сотнях полученных минометов);

8 самоходных артиллерийских установок со 155-мм гаубицей.

Из бронетехники Украина получила:

до 395 бронированных машин, еще 99 обещано к поставке. Украинские военные отчитались о 250 полученных машинах;

147 единиц других бронированных транспортных средств, плюс 218 штук обещано к поставке;

18 автомобилей для буксировки гаубиц;

четыре тактические машины для эвакуации оборудования.

Из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в распоряжении ВСУ появились:

20 РСЗО советского типа . Минобороны Украины говорит о десятках поставленных таких РСЗО;

. Минобороны Украины говорит о десятках поставленных таких РСЗО; восемь РСЗО типа НАТО обещаны к поставке.

Танки, которые достались Киеву:

252 танка советского типа, плюс восемь обещаны к поставке;

40 танков производства стран НАТО обещаны к поставке.

Танк Т-64 (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

На сегодняшний день только одна система противовоздушной обороны (ПВО) отправлена на Украину, и еще одна обещана к поставке, также поставлены три противокорабельных ракетных комплекса (Минобороны Украины подтвердило получение одного).

Из переносных зенитных и противотанковых комплексов (ПЗРК) поставлено:

как минимум 2310 ПЗРК, еще 60 обещано поставить (Украина заявила о тысячах полученных ПЗРК);

32 800 других ракетных систем, а 6150 планируется к поставке.

Из вертолетной техники Украина получила пока три вертолета, еще 19 обещано поставить.

Беспилотники, полученные Киевом:

заявлено, что были поставлены ударные дроны, но какое количество, не раскрывается. Минобороны Украины говорит о нескольких десятках поставленных стране ударных дронах;

до 846 других беспилотников.

Что касается легкого оружия, патронов, экипировки и снаряжения, заявлено, что поставлено как минимум (нет информации о количестве некоторых поставок): 117 532 шлема, 53 411 бронежилетов различного типа, 8 712 832 винтовки типа НАТО, 45 031 винтовка советского типа, а также патроны к ним, 1470 гранатометов, 107 500 ручных гранат, 5775 автоматов и пистолетов-пулеметов, различные боеприпасы для гаубиц минометов и прочее в количестве около 8,1 млн штук, тысячи радиошифровальных устройств, минимум 4 т топлива, несколько тысяч терминалов Starlink для связи со спутниками, а также неизвестное количество спутниковых снимков на десятки миллионов долларов.

Кто и как поставлял

С начала военной операции президент Украины Владимир Зеленский постоянно заявлял, что страна нуждается в тяжелом вооружении, таком как танки, артиллерия, бронемашины. К концу марта только США, Эстония и Польша отправили тяжелое вооружение на Украину, в то время как большинство европейских стран отправляли пехотное оружие или переносные противотанковые ракетные комплексы (например, Javelin, NLAW или пусковые установки MILAN). Ситуация изменилась в апреле, когда ряд стран, включая Канаду, Чехию, Австралию, Францию, Бельгию, Германию, Нидерланды, Данию, Литву, Испанию, Португалию, Словакию и Латвию, обязались отправить тяжелое вооружение на Украину.

Переносная противотанковая управляемая ракета NLAW (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Согласно данным, которые приводит Кильский институт мировой экономики, на первом месте по оказанию военной помощи Украине (как и финансовой, так и по поставленной/обещанной технике) находятся США. Следом идет Великобритания, на третьем месте Польша, на четвертом — Германия, завершает пятерку Канада. Далее следуют Норвегия, Чехия, Греция, Эстония и Латвия.

Однако, если брать в расчет только поставленную технику и исключить обещания, а также финансовую помощь на военные цели, то на первую половину июня США поставили лишь около 50% от обещанного (оставаясь при этом лидерами по поставкам), Великобритания — 90%, Чехия — 58%, а Германия — 35% от заявленного количества.

Украинские официальные лица неоднократно критиковали Берлин за медлительность в вопросе поставок оружия, обещанного Киеву. В частности, в мае посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в пренебрежении интересами Украины. «В военном отношении Берлин просто бросил Украину», — сказал Мельник. Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Германию за задержки в поставках «столь необходимого для украинской армии» оружия. «Мы мечтаем о Leopard (основной немецкий боевой танк. — РБК), но до этого нам еще далеко... А еще есть сага о «Гепардах» (зенитная самоходная установка. — РБК), но мне нужен попкорн, чтобы дождаться ее завершения», — сказал министр.

На 100% выполнили обещания Польша, Канада, Норвегия, Латвия, Франция, Италия, Бельгия, Финляндия, Люксембург, на 98% — Эстония.

То есть, если брать в расчет реально поставленную военную технику, то первое место остается у США. Именно они поставили более сотни гаубиц M777, 100 высокоподвижных многоцелевых колесных транспортных средств Humvee, две сотни бронетранспортеров M113, 800 противовоздушных комплексов Stinger и 2000 Javelin, три военных вертолета Ми-17, 700 дронов-камикадзе Switchblade (поставлены частично, вычленить точное количество нет возможности), более 120 дронов Phoenix Ghost (поставлены частично), некоторое количество разведывательных беспилотников с ручным запуском RQ-20 Puma, а также спутниковые снимки на миллионы долларов.

Высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство Humvee (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

На второе место выходит Польша, передавшая Киеву 100 легких пехотных минометов калибра 60 мм LMP-2017, 18 самоходных гаубиц ASH Krab, 240 танков Т-72, неизвестное количество противотанковых ракетных комплексов Javelin, беспилотников FlyEye и беспилотников-камикадзе Warmate.

Великобритания, сместившаяся на третье место, отправила на Украину 3965 противотанковых комплексов NLAW, 200 высокотехничных самонаводящихся ракет Brimstone-1, 120 бронированных машин «Мастиф», а также неизвестное количество РСЗО, противокорабельных ракетных комплексов, бронеавтомобилей Stormer, ПЗРК Starstreak и тяжелых дронов. Германия уходит с четвертой позиции на восьмую — вместо нее четвертое место занимает Канада, поставившая Украине 4500 реактивных противотанковых гранатометов М72, 100 противотанковых гранатометов Carl Gustaf M2, 4 гаубицы M777 и 8 бронированных машин Senator. Закрывает пятерку Норвегия, отправившая Киеву 4000 реактивных противотанковых гранатометов М72, 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», а также 22 самоходных гаубицы M109.

Во сколько обошлась помощь и как она повлияла на ход операции

С начала года западные и европейские страны оказали либо пообещали оказать военную помощь Украине (техникой либо финансами на военные цели) на общую сумму в размере $38,466 млрд.

В эту сумму входят:

оказанная/обещанная с 24 января по 24 февраля военная помощь на общую сумму $362 809 746;

оказанная/обещанная с 24 февраля по 7 июня военная помощь на общую сумму $36 632 964 002;

оказанная/обещанная c 7 по 22 июня военная помощь на общую сумму $1 470 334 560.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Василий Кашин отмечает, что оказанная за несколько месяцев помощь Украине превышает военные расходы за год многих европейских стран и уже сопоставима с российскими военными тратами ($65,9 млрд в 2021 году). «Реально объем военной помощи Украине в годовом выражении будет существенно больше российского военного бюджета. То есть де факто мы говорим о войне России со всем западным миром, где Украина предоставляет территорию и живую силу», — считает Кашин.

По подсчетам украинского Минфина, за месяц военных действий Украина тратит примерно $10 млрд. 1 июня Владимир Зеленский заявил, что ежедневно погибают 60–100 украинских солдат, 500 человек каждый день получают ранения. В тот же день советник офиса президента Михаил Подоляк сказал, что ежедневные потери Украины составляют от 100 до 200 человек. Спустя несколько дней замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина «проигрывает» России в плане артиллерии. «У Украины одна артиллерийская единица на 10–15 российских артиллерийских единиц. Наши западные партнеры дают нам около 10% от того, что у них есть».

Российские военные неоднократно докладывали об уничтожении предназначенной Киеву техники из западных и европейских стан. Тем не менее какая-то часть поставок все равно достигает своей цели, отметил в разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Особенно чувствительными будут поставки артиллерии, танков и беспилотных систем», — уточнил он. Мураховский отмечает, что неизвестны случаи, когда конкретно с помощью европейской или западной техники были выбиты с той или иной позиции российские войска. При этом эти поставки «идут россыпью в вооруженные силы Украины» и тем самым «позволяют ей дольше сопротивляться», подытожил эксперт.

Большое значение в конфликте имеют несколько тысяч поставленных Киеву терминалов Starlink для связи с низкоорбитальными спутниками, которые обеспечивают сохранение управляемости вооруженными силами Украины, считает Кашин. Существующие российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не очень эффективны в подавлении таких средств связи, пояснил он. «Россия вела работу по созданию системы РЭБ, способной подавлять связь, основанную на низкоорбитальных группировках, но к началу конфликта, видимо, в серии ее не было», — отметил эксперт.

Без чего вообще не состоялась бы украинская оборона — это беспилотники, отмечает Кашин. «Разрекламированные «Байрактары» — это только верхушка айсберга, более важен постоянный поток тактических разведывательных беспилотников», — пояснил эксперт. Поскольку война ведется в основном силами артиллерии, дроны радикально повышают ее возможности и возможности пехотных подразделений, добавил Кашин.

Еще один значимый момент — это поставка боеприпасов и запасных частей к технике советских образцов, а также горюче-смазочных материалов, говорит собеседник РБК. По его мнению, только на четвертом месте по значимости идут тяжелые системы оружия. Среди этих тяжелых систем подавляющее большинство не дают каких-то новых возможностей, а просто являются заменой выведенных из строя танков и артиллерии, поясняет Кашин. «К средствам, вызывающим тревогу, можно отнести новые виды высокоточного оружия, например ракеты Brimstone, снаряды Excalibur для гаубиц и так далее», — добавил эксперт.