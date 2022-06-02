Словакия поставит Украине восемь гаубиц Zuzana

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 (Фото: Pfc. Jacob Bradford / Wikimedia)

Словакия и Украина подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2, сообщает словацкое издание Denník N со ссылкой на Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что не будут разглашать более подробную информацию о договоренностях по просьбе украинской стороны.

О том, что Братислава рассматривает возможность поставки этих гаубиц на Украину, министр обороны страны Ярослав Надж говорил в апреле. Он подчеркивал, что планировалась именно продажа Zuzana, а не безвозмездная передача.

31 мая президент Словакии Зузана Чапутова, выступая в Верховной раде Украины, сообщила, что гаубицы отправят Киеву в ближайшее время. «Вашим защитникам нужна военная техника и снаряжение. Именно поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направлении. Недавно это была система обороны С-300 и средства разминирования и боеприпасы, скоро это будет гаубица Zuzana», — сказала Чапутова (цитата по Denník N).

Советскую систему противовоздушной обороны С-300 Словакия передала Украине в начале апреля. При этом Братислава попросила, чтобы взамен ей предоставили другое вооружение. Нидерланды и Германия заявили, что поставят ей американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

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САУ Zuzana 2 производит словацкая компания Konstrukta-Defence. Эти гаубицы применяют в том числе для уничтожения командных пунктов, средств радиосвязи, сноса оборонительных сооружений и поражения танков и бронетранспортеров. Гаубица отличается большой дальностью стрельбы, высокой скорострельностью и маневренностью.