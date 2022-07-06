Минобороны сообщило об уничтожении американских систем HIMARS в ДНР

Уничтожены две пусковые установки HIMARS, об их доставке в зону боевых действий в Донбассе власти Украины сообщили в конце июня

Cистема залпового огня HIMARS (Фото: Wikimedia Commons)

В ДНР российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили две пусковые установки американских систем HIMARS, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — рассказал представитель ведомства.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Кроме того, сообщил он, российский истребитель Су-35 в воздушном бою над Николаевской областью сбил украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-24. «Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

По словам Конашенкова, еще один украинский вертолет — Ми-8 — сбила российская система ПВО. Это также произошло в Николаевской области.

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Также российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников и перехватила девять ракет «Точка-У».

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня HIMARS 1 июня. Пентагон уточнял, что речь идет о пяти РСЗО. Спустя три недели украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что комплексы прибыли в страну. Позднее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что HIMARS уже применяют в Донбассе.

В начале июля США анонсировали новый пакет помощи Украине, куда должны войти снаряды к этим РСЗО.

