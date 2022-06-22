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Военная операция на Украине ,  
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Помощь Украине превысила в 1,6 раза доходы ее бюджета за год

С 24 февраля страны и международные организации выделили больше $75 млрд на помощь Украине. Кто и какую помощь передает Киеву — в инфографике РБК

С конца февраля, после начала российской военной операции, объемы международной помощи Украине превысили $75 млрд, подсчитал РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy).

Объем гуманитарной помощи уже сопоставим с планом ООН по борьбе с коронавирусом ($12,9 млрд против $9,5 млрд — это последняя доступная оценка плана на 15 февраля 2021 года), а сумма военной помощи — с военным бюджетом Австралии ($34,6 млрд и $31,8 млрд соответственно). Крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи оказались США, следует из этих данных.

Исследователи проекта Ukraine Support Tracker собирают и оценивают военную, гуманитарную и финансовую помощь, обещанную Украине правительствами стран и международными неправительственными организациями в период с 24 января (за точку отсчета берется период, когда НАТО перевело часть своих войск в режим ожидания) по 7 июня 2022 года. РБК в подсчетах использовал данные с 24 февраля, когда Россия объявила о проведении специальной военной операции на Украине.

Kiel Institute for the World Economy — некоммерческий исследовательский институт, расположенный в Германии, в городе Киль. Член Ассоциации Лейбница (объединение немецких научно-исследовательских организаций, основная задача объединения — сотрудничество и обмен научным опытом, а также содействие молодым исследователям). Один из ведущих институтов экономических исследований в Европе и мире — в 2017 году вошел в топ-50 самых влиятельных аналитических центров мира.

Исходя из подсчитанных данных, объем обещанной помощи, включая военную, финансовую и гуманитарную, в полтора раза превысил доходы украинского бюджета в прошлом году ($47,5 млрд в пересчете по среднегодовому курсу гривны к доллару Нацбанка Украины за 2021 год). Все национальные валюты, в которых выражается помощь разных стран, РБК перевел в миллиарды долларов по курсу Банка международных расчетов (BIS) от 13 июня 2022 года (последние доступные данные на момент расчетов для всех валют в исследовании).

Проект Ukraine Support Tracker содержит данные о 38 донорах: странах G7 и ЕС, институтах ЕС (Еврокомиссия, Европейский фонд мира и Европейский инвестиционный банк), Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Корее, Швейцарии и Турции. Данные собраны на основе информации из официальных правительственных источников, существующих списков помощи Украине (например, информационный бюллетень от European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) и сообщений СМИ. В расчет берутся сообщения об обязательствах, а не данные о фактических поставках. В проекте не учитываются пожертвования частных лиц, компаний, церквей или неправительственных организаций, а также суммы помощи украинским беженцам в других странах.

Так как данные в проекте Ukraine Support Tracker последний раз обновлялись 7 июня 2022 года (следующее обновление запланировано на 6 июля), то в нем не учтены суммы помощи, анонсированные 7–16 июня. Сюда относится последний анонс военной помощи президента США Джо Байдена от 15 июня на сумму $1 млрд, но она не должна увеличить сумму общей помощи, поскольку должна быть учтена как часть уже принятого пакета ($40 млрд).

Как США выделяют деньги на помощь Украине

С 24 февраля 2022 года президент США Джо Байден подписал два одобренных конгрессом документа, предусматривающих выделение средств Украине:

Эти законы дают президенту США расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений. В целом документ ускоряет и упрощает поставки военной помощи стране. Каждый новый пакет военной помощи, о котором объявляет президент, фактически расходует суммы, которые заранее одобрил конгресс.

Ukraine Support Tracker также дополнительно оценивает военную и гуманитарную помощь, которая будет передана Украине в натуральном выражении. В своих расчетах РБК не использовал эти оценки, ограничившись только помощью, изначально выраженной в денежной форме. При учете помощи в натуральной форме итоговые суммы помощи от некоторых стран окажутся выше тех, что РБК использовал в расчетах. Согласно данным исследователей проекта, которые оценивали такие поставки (например, танки или шлемы) в деньгах, объем помощи Норвегии в адрес Украины будет выше на 1089,5%, а Чехии — на 172,9%.

Еще одна сложность в оценке реальной суммы военной поддержки — так называемый круговой обмен. В конце мая Германия договорилась о таком обмене с Чехией: Прага поставит Киеву 20 советских танков Т-72, а взамен получит от Германии 15 танков Leopard 2А4. Такой же план Шольц обсуждал с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и правительством Словении.

Эта схема непрозрачна: нет официальных публичных данных и сообщений о том, какие именно страны в ней участвуют, какой тип и количество вооружения предполагается заменить, какая именно сумма и когда планируется к возмещению. Чтобы избежать двойного учета, исследователи не включают в расчет вооружение, которое передается Украине таким образом.

С конца февраля правительства нескольких стран перестали делиться подробной информацией о количестве вооружения и сумме военной помощи Украине. В начале марта начальник штаба французской армии Тьерри Буркхард заявил, что Франция не будет раскрывать подробности своей помощи Украине, чтобы не спровоцировать военный конфликт с Россией. Точное количество вооружения не раскрывают также Испания и Италия. Соответственно, сумма реальной помощи от этих стран может быть больше.

Авторы
Теги
Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова, Мария Вишнякова
При участии
Кристина Бутырина, Анастасия Золотарева
Украина финансовая помощь гуманитарная помощь военная помощь операция России на Украине

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Управляйте онлайн 24/7
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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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