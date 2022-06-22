Помощь Украине превысила в 1,6 раза доходы ее бюджета за год

С 24 февраля страны и международные организации выделили больше $75 млрд на помощь Украине. Кто и какую помощь передает Киеву — в инфографике РБК

С конца февраля, после начала российской военной операции, объемы международной помощи Украине превысили $75 млрд, подсчитал РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy).

Объем гуманитарной помощи уже сопоставим с планом ООН по борьбе с коронавирусом ($12,9 млрд против $9,5 млрд — это последняя доступная оценка плана на 15 февраля 2021 года), а сумма военной помощи — с военным бюджетом Австралии ($34,6 млрд и $31,8 млрд соответственно). Крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи оказались США, следует из этих данных.

Исследователи проекта Ukraine Support Tracker собирают и оценивают военную, гуманитарную и финансовую помощь, обещанную Украине правительствами стран и международными неправительственными организациями в период с 24 января (за точку отсчета берется период, когда НАТО перевело часть своих войск в режим ожидания) по 7 июня 2022 года. РБК в подсчетах использовал данные с 24 февраля, когда Россия объявила о проведении специальной военной операции на Украине.

Kiel Institute for the World Economy — некоммерческий исследовательский институт, расположенный в Германии, в городе Киль. Член Ассоциации Лейбница (объединение немецких научно-исследовательских организаций, основная задача объединения — сотрудничество и обмен научным опытом, а также содействие молодым исследователям). Один из ведущих институтов экономических исследований в Европе и мире — в 2017 году вошел в топ-50 самых влиятельных аналитических центров мира.

Исходя из подсчитанных данных, объем обещанной помощи, включая военную, финансовую и гуманитарную, в полтора раза превысил доходы украинского бюджета в прошлом году ($47,5 млрд в пересчете по среднегодовому курсу гривны к доллару Нацбанка Украины за 2021 год). Все национальные валюты, в которых выражается помощь разных стран, РБК перевел в миллиарды долларов по курсу Банка международных расчетов (BIS) от 13 июня 2022 года (последние доступные данные на момент расчетов для всех валют в исследовании).

Проект Ukraine Support Tracker содержит данные о 38 донорах: странах G7 и ЕС, институтах ЕС (Еврокомиссия, Европейский фонд мира и Европейский инвестиционный банк), Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Корее, Швейцарии и Турции. Данные собраны на основе информации из официальных правительственных источников, существующих списков помощи Украине (например, информационный бюллетень от European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) и сообщений СМИ. В расчет берутся сообщения об обязательствах, а не данные о фактических поставках. В проекте не учитываются пожертвования частных лиц, компаний, церквей или неправительственных организаций, а также суммы помощи украинским беженцам в других странах.

Так как данные в проекте Ukraine Support Tracker последний раз обновлялись 7 июня 2022 года (следующее обновление запланировано на 6 июля), то в нем не учтены суммы помощи, анонсированные 7–16 июня. Сюда относится последний анонс военной помощи президента США Джо Байдена от 15 июня на сумму $1 млрд, но она не должна увеличить сумму общей помощи, поскольку должна быть учтена как часть уже принятого пакета ($40 млрд).

Как США выделяют деньги на помощь Украине С 24 февраля 2022 года президент США Джо Байден подписал два одобренных конгрессом документа, предусматривающих выделение средств Украине: Ukraine Supplemental Appropriations Act на общую сумму $13,6 млрд;

Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act на общую сумму $40 млрд. Эти законы дают президенту США расширенные полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках вооружений. В целом документ ускоряет и упрощает поставки военной помощи стране. Каждый новый пакет военной помощи, о котором объявляет президент, фактически расходует суммы, которые заранее одобрил конгресс.

Ukraine Support Tracker также дополнительно оценивает военную и гуманитарную помощь, которая будет передана Украине в натуральном выражении. В своих расчетах РБК не использовал эти оценки, ограничившись только помощью, изначально выраженной в денежной форме. При учете помощи в натуральной форме итоговые суммы помощи от некоторых стран окажутся выше тех, что РБК использовал в расчетах. Согласно данным исследователей проекта, которые оценивали такие поставки (например, танки или шлемы) в деньгах, объем помощи Норвегии в адрес Украины будет выше на 1089,5%, а Чехии — на 172,9%.

Еще одна сложность в оценке реальной суммы военной поддержки — так называемый круговой обмен. В конце мая Германия договорилась о таком обмене с Чехией: Прага поставит Киеву 20 советских танков Т-72, а взамен получит от Германии 15 танков Leopard 2А4. Такой же план Шольц обсуждал с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и правительством Словении.

Эта схема непрозрачна: нет официальных публичных данных и сообщений о том, какие именно страны в ней участвуют, какой тип и количество вооружения предполагается заменить, какая именно сумма и когда планируется к возмещению. Чтобы избежать двойного учета, исследователи не включают в расчет вооружение, которое передается Украине таким образом.

С конца февраля правительства нескольких стран перестали делиться подробной информацией о количестве вооружения и сумме военной помощи Украине. В начале марта начальник штаба французской армии Тьерри Буркхард заявил, что Франция не будет раскрывать подробности своей помощи Украине, чтобы не спровоцировать военный конфликт с Россией. Точное количество вооружения не раскрывают также Испания и Италия. Соответственно, сумма реальной помощи от этих стран может быть больше.