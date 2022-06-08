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Военная операция на Украине ,  
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Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы

Норвежское правительство не стало сразу публично объявлять о военной помощи Украине и также не планирует сообщать и комментировать информацию о будущих поставках
Самоходная гаубица М109
Самоходная гаубица М109 (Фото: Alexander Koerner / Getty Images)

Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы, а также запчасти к ним, боеприпасы и другое снаряжение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на норвежское Минобороны.

«Норвежское правительство подождало с публичным объявлением о [военной] помощи из соображений безопасности. О будущих поставках также не будут объявлять или комментировать», — говорится в заявлении.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские войска за сутки уничтожили одну 155-миллиметровую самоходную гаубицу М109А3, которую передала Норвегия, а также две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США.

В конце апреля глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам сообщил, что Осло передал Киеву 100 переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral, и объяснил это решение тем, что конфликт на украинской территории может затянуться и страна нуждается в международной поддержке.

Норвегия предоставила Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Mistral
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

NRK со ссылкой на канцелярию премьер-министра Норвегии передал, что к тому моменту, как Грам объявил о военной помощи, системы уже находились на Украине.

Комплексы Mistral предназначены для поражения низколетящих вертолетов и самолетов.

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Прогнозы

Правительство Норвегии ранее решило отправить на Украину в общей сложности 4 тыс. противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта обратился к парламенту Норвегии, заявив, что стране необходимы противокорабельное оружие — ракеты Harpoon, противовоздушные системы NASAMS, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы.

Оружие и технику Украине также предоставляют США, Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Германия и страны Прибалтики.

Россия неоднократно обвиняла западные страны в «накачке» Украины оружием и предупреждала, что конвои с иностранным вооружением станут целями для российской армии.

«Вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», — отмечал президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это не помешает России достичь заявленных целей военной операции.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Норвегия Украина военная помощь
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