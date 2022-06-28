Франция отправит на Украину «значительное» число бронетранспортеров

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Париж передаст Киеву «значительное количество» бронетранспортеров, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает TF1.

«Чтобы быстро перемещаться по районам, находящимся под вражеским огнем, армии нужна бронетехника», — сказал министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, посещая вместе с немецким канцлером Олафом Шольцем и итальянским премьер-министром Марио Драги Киев 16 июня, заявил о выделении дополнительной военной помощи Киеву, в частности, речь идет о поставках шести самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, указывает TF1.

Ранее Франция поставила на Украину еще 12 таких САУ. 23 июня французский юрист и журналист Режис де Кастельно в Telegram-канале сообщил, что две установки Caesar в хорошем состоянии были захвачены российской армией. В комментарии под этим постом концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» попросил поблагодарить Макрона за поставки на Украину этих САУ.



«Техника, конечно, так себе. Не то что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — говорилось в комментарии УВЗ.

Однако на следующий день в Генеральном штабе Франции изданию L'Independant сообщили, что никаких доказательств захвата у них нет, а данная информация «кажется очень маловероятной или даже неправдоподобной».