Франция отправит на Украину «значительное» число бронетранспортеров
Париж передаст Киеву «значительное количество» бронетранспортеров, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает TF1.
«Чтобы быстро перемещаться по районам, находящимся под вражеским огнем, армии нужна бронетехника», — сказал министр.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, посещая вместе с немецким канцлером Олафом Шольцем и итальянским премьер-министром Марио Драги Киев 16 июня, заявил о выделении дополнительной военной помощи Киеву, в частности, речь идет о поставках шести самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, указывает TF1.
Ранее Франция поставила на Украину еще 12 таких САУ. 23 июня французский юрист и журналист Режис де Кастельно в Telegram-канале сообщил, что две установки Caesar в хорошем состоянии были захвачены российской армией. В комментарии под этим постом концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» попросил поблагодарить Макрона за поставки на Украину этих САУ.
«Техника, конечно, так себе. Не то что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — говорилось в комментарии УВЗ.
Однако на следующий день в Генеральном штабе Франции изданию L'Independant сообщили, что никаких доказательств захвата у них нет, а данная информация «кажется очень маловероятной или даже неправдоподобной».