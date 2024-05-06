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Военная операция на Украине ,  
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Киев не исключил, что «придет время» для войск Запада на Украине

Премьер Шмыгаль: Украина будет признательна, если Запад согласится ввести войска
Сюжет
Военная операция на Украине
Однажды может настать время отправки войск Запада на Украину, если тот согласится — украинцы будут благодарны, сообщил премьер Шмыгаль. Москва считает конфликт с альянсом неизбежным в случае отправки контингента стран альянса
Фото: Liesa Johannssen / Reuters
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Помощь западных армий поможет отбросить российские войска, но пока Украина просит у партнеров только военную технику, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в эфире канадского телеканала CBC.

«Если придет время, мы будем абсолютно благодарны и будем рады», — добавил Шмыгаль.

Он высоко оценил поддержку со стороны Канады, назвав канадского министра финансов Христю Фриланд «самым большим другом Украины». Согласно приведенным Шмыгалем сведениям, Оттава за последние два года предоставила Киеву помощь более чем на $13 млрд.

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Фото:Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Возможность отправки западных войск на помощь украинской армии стали обсуждать после слов французского президента Эмманюэля Макрона, который в конце февраля призвал не исключать такое развитие событий. В Париже уточняли, что военные могли бы заняться, например, охраной границ, чтобы высвободить больше украинских военных для боевых действий. По словам Макрона, есть два условия для отправки контингента: прорыв российских войск и получение запроса от Украины. Париж мог бы провести наземную операцию против российской армии, допустил он.

Власти США и руководство НАТО подчеркнули, что сейчас дискуссий об отправке армий не ведется. Франция пообещала альянсу, что не станет обращаться за помощью к альянсу, если будет нанесен удар по французским военным на Украине, выяснила Wall Street Journal. Как узнала Le Monde, вероятным местом их дислокации может стать Одесса.

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Российские власти резко критически оценили инициативу Макрона. Представитель российского президента Дмитрий Песков предположил, что Париж «не прочь повысить степень своей вовлеченности», и назвал конфликт России с НАТО при размещении на Украине западных войск неизбежным. В странах альянса при этом признавали, что на Украине уже есть небольшое количество военнослужащих стран альянса.

Власти Украины не просят Запад отправить войска, потребности в этом нет, говорил президент Владимир Зеленский.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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