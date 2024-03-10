Польский министр сообщил о присутствии на Украине военных стран НАТО
Некоторые государства НАТО уже направили своих военнослужащих на Украину, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский во время дискуссии, посвященной 25-летию вступления в альянс. Трансляцию вел польский сейм на YouTube.
«В отличие от других политиков не буду перечислять эти страны», — отметил Сикорский (цитата по украинскому телеканалу «1+1»).
Министр отметил, что отправка войск западных стран на Украину была бы «изобретательным» решением, которое бы нарушило планы России. По его мнению, Запад должен решиться на «творчески продуманную и асимметричную эскалацию», а правовой базой для этого стало бы то, что более 140 из 190 стран осудили начало Россией военной операции. «Потому что речь идет о том, чтобы боялся Путин, а не мы Путина», — пояснил Сикорский.
По словам немецкого канцлера Олаф Шольца, Великобритания и Франция «позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется» из поставленного ими дальнобойного оружия. Поэтому, заявил он, Германия не передает аналог британо-французских дальнобойных ракет Taurus, поскольку отправка немецких войск на Украину исключена. В то же время, если использовать их неправильно, ракеты могли бы достичь Москвы.
На следующий день правительство Великобритании сообщило о «небольшом количестве» военнослужащих, которые находятся на Украине для «поддержки вооруженных сил». Помимо этого, заверили в Лондоне, «у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию».
Прошлой весной журналисты Би-би-си и The Guardian обнаружили в утекших секретных документах Пентагона сведения о действующих на Украине силах специального назначения стран Запада. Великобритания направила 50 военных, Латвия — 17, Франция — 15, США — 14, Нидерланды — одного, говорилось в отчетах.
Российские власти предупреждали прежде, что, если на Украине появятся войска НАТО, конфликт России с альянсом неизбежен. «На самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы. Нам это хорошо известно», — говорил при этом глава МИДа Сергей Лавров.
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