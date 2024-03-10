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Военная операция на Украине ,  
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Польский министр сообщил о присутствии на Украине военных стран НАТО

Глава МИД Польши Сикорский: на Украине уже есть военные из ряда стран НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Военнослужащие некоторых стран НАТО уже присутствуют на Украине, заявил МИД Польши. Присутствие малого числа солдат ранее признала Британия. Москва прежде говорила о неизбежном конфликте с альянсом, если войска будут отправлены
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Leszek Szymański / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Некоторые государства НАТО уже направили своих военнослужащих на Украину, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский во время дискуссии, посвященной 25-летию вступления в альянс. Трансляцию вел польский сейм на YouTube.

«В отличие от других политиков не буду перечислять эти страны», — отметил Сикорский (цитата по украинскому телеканалу «1+1»).

Министр отметил, что отправка войск западных стран на Украину была бы «изобретательным» решением, которое бы нарушило планы России. По его мнению, Запад должен решиться на «творчески продуманную и асимметричную эскалацию», а правовой базой для этого стало бы то, что более 140 из 190 стран осудили начало Россией военной операции. «Потому что речь идет о том, чтобы боялся Путин, а не мы Путина», — пояснил Сикорский.

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По словам немецкого канцлера Олаф Шольца, Великобритания и Франция «позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется» из поставленного ими дальнобойного оружия. Поэтому, заявил он, Германия не передает аналог британо-французских дальнобойных ракет Taurus, поскольку отправка немецких войск на Украину исключена. В то же время, если использовать их неправильно, ракеты могли бы достичь Москвы.

На следующий день правительство Великобритании сообщило о «небольшом количестве» военнослужащих, которые находятся на Украине для «поддержки вооруженных сил». Помимо этого, заверили в Лондоне, «у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию».

Прошлой весной журналисты Би-би-си и The Guardian обнаружили в утекших секретных документах Пентагона сведения о действующих на Украине силах специального назначения стран Запада. Великобритания направила 50 военных, Латвия — 17, Франция — 15, США — 14, Нидерланды — одного, говорилось в отчетах.

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Российские власти предупреждали прежде, что, если на Украине появятся войска НАТО, конфликт России с альянсом неизбежен. «На самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы. Нам это хорошо известно», — говорил при этом глава МИДа Сергей Лавров.

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