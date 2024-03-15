Кремль назвал Францию косвенным участником конфликта на Украине

Заявления Макрона свидетельствуют о том, что Франция «не прочь повысить степень вовлеченности» в конфликт Москвы и Киева, считает Песков. Французский президент призвал не допустить победы России и назвал ее власти противником

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Россия следит за заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона о конфликте Москвы и Киева, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне Макрон, говоря о вероятности отправки западных войск на Украину, сказал, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в конфликте и не будет «проводить наступление». В то же время он заявил, что в случае победы России безопасность в Европе окажется под угрозой, чего нельзя допустить, и добавил, что считает российские власти противником.

«То, что Россия противник для Франции, — да, это очевидно, собственно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине, она косвенно принимает участие в этой войне», — сказал Песков. По мнению пресс-секретаря, заявления Макрона говорят о том, что Франция «не прочь повысить степень своей вовлеченности».

Французский лидер, хотя и назвал недопустимой победу Москвы и говорил о необходимости поддерживать Украину, подчеркивал: «мы не ведем войну с Россией и российским народом».

Российские власти ранее не раз называли Францию и другие западные государства, которые оказывают военную поддержку Украине, участниками конфликта. Именно поэтому, говорил Песков, Париж не может быть посредником при урегулировании.

Последние заявления Макрона по поводу военных действий на Украине, в том числе о возможности отправить туда войска, президент Владимир Путин связал с «обидой» из-за Африки, где Россия укрепляет позиции. В конце февраля в послании Федеральному собранию он сказал: «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».