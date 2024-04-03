WSJ узнала, что Макрон обещал не обращаться к НАТО при ударе по французам
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал союзникам, что в случае атаки России по французским военным в зоне проведения военной операции на Украине не будет необходимости в обращении к НАТО или США, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников.
По данным WSJ, в феврале Макрон провел конфиденциальные телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы заложить основу для парижского саммита, который, как он надеялся, изменит стратегию Запада в конфликте на Украине. По словам источников, Макрон рассказал каждому западному лидеру, что союзники должны занять стратегически двусмысленную позицию по отношению к России, при которой будут рассмотрены все военные варианты.
По итогам саммита президент Франции не исключил отправку войск на Украину в будущем. Позже он говорил, что Париж «никогда» не возьмет на себя инициативу в конфликте, однако для мира на Украине нужно быть сильными. Макрон уточнял, что в планах Франции ввода войск нет, а рассмотрение таких действий не означает, что такие меры будут реализованы.
Ряд стран НАТО, включая США и Польшу, а также руководство альянса говорило, что не планируют отправлять свои войска на Украину.
Кремль предупреждал, что присутствие военных НАТО на Украине сделает конфликт альянса с Россией неизбежным.
Материал дополняется
Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа
«Роскосмос» показал эскиз российской орбитальной станции. Фото
ФНС заподозрил «Ашан» в неуплате налогов более чем на 100 млн рублей
Washington Post написал, что власти США предупреждали Москву о теракте в «Крокус Сити» за две недели до трагедии
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение. Видео
Москва вошла в тройку лидеров по снижению спроса на жилье. Рейтинг
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что будет с рублем в апреле?