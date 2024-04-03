WSJ: Париж не обратится к НАТО, если Россия ударит по его войскам на Украине

WSJ узнала, что Макрон обещал не обращаться к НАТО при ударе по французам

Фото: Pierre Suu / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал союзникам, что в случае атаки России по французским военным в зоне проведения военной операции на Украине не будет необходимости в обращении к НАТО или США, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников.

По данным WSJ, в феврале Макрон провел конфиденциальные телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы заложить основу для парижского саммита, который, как он надеялся, изменит стратегию Запада в конфликте на Украине. По словам источников, Макрон рассказал каждому западному лидеру, что союзники должны занять стратегически двусмысленную позицию по отношению к России, при которой будут рассмотрены все военные варианты.

По итогам саммита президент Франции не исключил отправку войск на Украину в будущем. Позже он говорил, что Париж «никогда» не возьмет на себя инициативу в конфликте, однако для мира на Украине нужно быть сильными. Макрон уточнял, что в планах Франции ввода войск нет, а рассмотрение таких действий не означает, что такие меры будут реализованы.

Ряд стран НАТО, включая США и Польшу, а также руководство альянса говорило, что не планируют отправлять свои войска на Украину.

Кремль предупреждал, что присутствие военных НАТО на Украине сделает конфликт альянса с Россией неизбежным.

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