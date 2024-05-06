В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину

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США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис телеканалу CBS.

«Мы не можем позволить Украине пасть. Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», — сказал он.

Дискуссии о возможной отправке западных войск на Украину ведутся несколько месяцев. В начале мая президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью The Economist назвал два условия этого шага. По его словам, российская армия должна прорвать линию фронта, а Киев — отправить соответствующий запрос о помощи. Глава государства призвал западных союзников не исключать этот вариант развития событий, так как он является «основным условием» безопасности и авторитета ЕС.

В Кремле полагают, что появление войск стран НАТО на Украине сделает конфликт России с альянсом неизбежным. Президент Владимир Путин предупреждал, что подобное столкновение приведет к началу третьей мировой войны.

Слова Макрона в Кремле назвали «очень важными и очень опасными».

Госдеп США исключил отправку американских войск на Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал в середине марта, что стране не нужны иностранные войска, «пока Украина держится». Москва осуждает помощь Киеву как военную, так и финансовую.