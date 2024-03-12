Зеленский: французские войска могут оставаться во Франции, пока Украина держится

Зеленский заявил, что на Украине не нужны иностранные войска

Украине не нужны иностранные войска на ее территории, французская армия может оставаться в своей стране, пока Украина держится, заявил Зеленский. Кремль назвал конфликт России и НАТО неизбежным при появлении войск блока на Украине

Фото: Zuma / ТАСС

Украине не нужны иностранные войска на ее территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире телеканала BFMTV.

Так Зеленский ответил на слова французского коллеги Эмманюэля Макрона, который не исключил отправку войск на Украину в будущем.

«То, что он (Макрон. — РБК) сказал, что мы не можем ничего «исключать», я думаю прежде всего, что это связано с [президентом России] Владимиром Путиным. Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной», — сказал Зеленский.

Зеленский упомянул ст. 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае нападения на одного или нескольких членов блока. «Именно страны НАТО должны будут решить, посылать ли свою армию или нет», — добавил он.

«Ваши дети не умрут на Украине», — сказал Зеленский, обращаясь к французам. Он подчеркнул, что его страна не является членом НАТО. Украина подала заявку на ускоренное вступление в блок в сентябре 2022 года.

В конце февраля Макрон заявил после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск» в страну, однако «в будущем ничего исключать нельзя».

Его слова вызвали критику как со стороны России, так и со стороны западных партнеров. Многие страны отвергли возможность отправки своих военных на Украину.

В Минобороны Франции пояснили позднее, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Кремль назвал конфликт России и НАТО неизбежным в случае появления военных блока на Украине.

Газета Politico 9 марта сообщила о создании Францией коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский. В Кремле назвали подобные планы «прямой линией на нагнетание напряженности».