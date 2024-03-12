 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил, что на Украине не нужны иностранные войска

Зеленский: французские войска могут оставаться во Франции, пока Украина держится
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине не нужны иностранные войска на ее территории, французская армия может оставаться в своей стране, пока Украина держится, заявил Зеленский. Кремль назвал конфликт России и НАТО неизбежным при появлении войск блока на Украине
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Украине не нужны иностранные войска на ее территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире телеканала BFMTV.

Так Зеленский ответил на слова французского коллеги Эмманюэля Макрона, который не исключил отправку войск на Украину в будущем.

«То, что он (Макрон. — РБК) сказал, что мы не можем ничего «исключать», я думаю прежде всего, что это связано с [президентом России] Владимиром Путиным. Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной», — сказал Зеленский.

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке «баланса сил»
Политика
Стефан Сежурне

Зеленский упомянул ст. 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае нападения на одного или нескольких членов блока. «Именно страны НАТО должны будут решить, посылать ли свою армию или нет», — добавил он.

«Ваши дети не умрут на Украине», — сказал Зеленский, обращаясь к французам. Он подчеркнул, что его страна не является членом НАТО. Украина подала заявку на ускоренное вступление в блок в сентябре 2022 года.

В конце февраля Макрон заявил после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск» в страну, однако «в будущем ничего исключать нельзя».

Читайте на РБК Pro
Минус 40% ложных вызовов. Как нейросети вкалывают в службах поддержки
Биткоин стал самым желанным активом. Какие стратегии есть у инвестора
Обмен заблокированными активами: с какими рисками сталкиваются россияне
Люди стали забывать номера телефонов: чем опасна цифровая амнезия

Его слова вызвали критику как со стороны России, так и со стороны западных партнеров. Многие страны отвергли возможность отправки своих военных на Украину.

В Минобороны Франции пояснили позднее, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Кремль назвал конфликт России и НАТО неизбежным в случае появления военных блока на Украине.

Газета Politico 9 марта сообщила о создании Францией коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский. В Кремле назвали подобные планы  «прямой линией на нагнетание напряженности».

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский Франция Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Зеленский рассказал о строительстве трех линий укреплений
Политика
Зеленский назвал инициативы папы римского «виртуальным посредничеством»
Политика
Столтенберг напомнил Макрону об общем подходе после слов об Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 11 мар, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 11 мар, 16:18
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 01:32
В Киеве прозвучал взрыв Политика, 01:18
Захарова спросила Литву, отменил ли Вильнюс границы страны Политика, 00:48
В Минске отменили показ фильмов Сокурова Политика, 00:43
Зеленский заявил, что на Украине не нужны иностранные войска Политика, 00:25
Самолет из Москвы в Касабланку сел в Танжере из-за проблем с двигателем Общество, 00:06
Глава ЦРУ допустил потерю Украиной многих территорий в этом году Политика, 00:02
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
На месте фабрики «Московский шелк» в Хамовниках появится жилой комплекс Бизнес, 00:00
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 11 мар, 23:37
Разведка США не увидела у России стремления к конфликту с ними или НАТО Политика, 11 мар, 23:33
FT узнала о возможном сроке выплаты Украине из прибыли от активов России Политика, 11 мар, 23:18
Киев вызвал представителя Ватикана после слов папы римского о белом флаге Политика, 11 мар, 23:01
Байден попросил у правительства $10,3 млрд на гумпомощь жителям Газы Политика, 11 мар, 22:55
Индия впервые испытала баллистическую ракету с разделяющейся боеголовкой Политика, 11 мар, 22:48