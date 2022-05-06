В МИДе отвергли планы применить ядерное оружие на Украине

Россия не будет нарушать сценарии возможного применения ядерного оружия, которые прописаны в доктринальных документах. Заявления, что его планируется применить на Украине, — «намеренная ложь», заявил представитель МИДа

Алексей Зайцев (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Россия не будет применять ядерное оружие в военных действиях на Украине, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Трансляция брифинга шла на Rutube.

«Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине», — пояснил он.

Video

Зайцев отметил, что российским ведомствам не раз приходилось опровергать сообщения о возможности применения Россией ядерного оружия, которые являются «намеренной ложью». Власти страны придерживаются идеи, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью «демилитаризации» и «денацификации». Генеральная ассамблея ООН осудила действия российских властей, потребовала прекратить огонь и вывести войска.

Через три дня после начала военных действий президент России Владимир Путин поручил привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. В том числе речь шла о повышении готовности ядерных сил. Уже 28 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству в усиленном составе. Комментируя это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Россия не станет применять ядерное оружие независимо от исхода операции на Украине.

Читайте на РБК Pro Pro Какие риски параллельного импорта грозят России Какие риски параллельного импорта грозят России Статьи Pro Выхода нет: как законно провести сокращение Выхода нет: как законно провести сокращение Инструкции Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать Инструкции Pro Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться Статьи Pro «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ Инструкции Pro Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Статьи

На этом фоне США отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в марте, чтобы не допустить эскалации в отношениях с Москвой. Представитель Пентагона Джон Кирби пояснил, что США и России следует «держать в уме риск просчета и предпринимать действия для снижения такого риска».

На этом фоне глава ЦРУ предположил, что президент России Владимир Путин может поручить применить тактическое ядерное оружие или ядерные боеголовки малой дальности в случае военных неудач, сообщило Reuters. Американская спецслужба обеспокоена вероятным применением ядерного оружия, но свидетельств подготовки российских войск к такой атаке у ЦРУ нет.

В конце апреля Министерство обороны объявило, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия или других видов оружия массового поражения.

Премьер-министр Польши Ярослав Качиньский выразил готовность разместить в стране ядерные ракеты США, чтобы «усилить сдерживание Москвы». Кремль указал, что эти действия могут привести к дальнейшему росту напряженности на континенте.

25 апреля министр иностранных дел России заявил, что считает риски начала ядерной войны существенными. «Бряцание оружием и опасные разговоры, очевидно, не приносят пользы. Мы не будем в этом участвовать», — прокомментировал американский министр обороны Ллойд Остин. Посол США в России Джон Салливан назвал слова Лаврова ядерным шантажом. В Белом доме и вовсе призвали поменьше выступать с рассуждениями о начале ядерной войны, чтобы не обострять ситуацию.

Позже Лавров посоветовал западным странам «дисциплинировать» Украину и Польшу, которые якобы не видят опасности в «игре словами» о ядерной войне.