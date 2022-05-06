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В МИДе отвергли планы применить ядерное оружие на Украине

Россия не будет нарушать сценарии возможного применения ядерного оружия, которые прописаны в доктринальных документах. Заявления, что его планируется применить на Украине, — «намеренная ложь», заявил представитель МИДа
Алексей Зайцев
Алексей Зайцев (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Россия не будет применять ядерное оружие в военных действиях на Украине, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Трансляция брифинга шла на Rutube.

«Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине», — пояснил он.

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Зайцев отметил, что российским ведомствам не раз приходилось опровергать сообщения о возможности применения Россией ядерного оружия, которые являются «намеренной ложью». Власти страны придерживаются идеи, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Лукашенко счел недопустимым ядерный удар в конфликте с Украиной
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Александр Лукашенко (слева)

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью «демилитаризации» и «денацификации». Генеральная ассамблея ООН осудила действия российских властей, потребовала прекратить огонь и вывести войска.

Через три дня после начала военных действий президент России Владимир Путин поручил привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. В том числе речь шла о повышении готовности ядерных сил. Уже 28 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству в усиленном составе. Комментируя это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Россия не станет применять ядерное оружие независимо от исхода операции на Украине.

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Оливер Стоун описал сценарий с провокацией с ядерным оружием в Донбассе
Политика
Оливер Стоун

На этом фоне США отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в марте, чтобы не допустить эскалации в отношениях с Москвой. Представитель Пентагона Джон Кирби пояснил, что США и России следует «держать в уме риск просчета и предпринимать действия для снижения такого риска».

На этом фоне глава ЦРУ предположил, что президент России Владимир Путин может поручить применить тактическое ядерное оружие или ядерные боеголовки малой дальности в случае военных неудач, сообщило Reuters. Американская спецслужба обеспокоена вероятным применением ядерного оружия, но свидетельств подготовки российских войск к такой атаке у ЦРУ нет.

В конце апреля Министерство обороны объявило, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия или других видов оружия массового поражения.

Антонов обвинил США в передергивании заявлений по ядерной политике России
Политика
Анатолий Антонов

Премьер-министр Польши Ярослав Качиньский выразил готовность разместить в стране ядерные ракеты США, чтобы «усилить сдерживание Москвы». Кремль указал, что эти действия могут привести к дальнейшему росту напряженности на континенте.

25 апреля министр иностранных дел России заявил, что считает риски начала ядерной войны существенными. «Бряцание оружием и опасные разговоры, очевидно, не приносят пользы. Мы не будем в этом участвовать», — прокомментировал американский министр обороны Ллойд Остин. Посол США в России Джон Салливан назвал слова Лаврова ядерным шантажом. В Белом доме и вовсе призвали поменьше выступать с рассуждениями о начале ядерной войны, чтобы не обострять ситуацию.

Позже Лавров посоветовал западным странам «дисциплинировать» Украину и Польшу, которые якобы не видят опасности в «игре словами» о ядерной войне.

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Жанна Антохина
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