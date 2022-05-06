В МИДе отвергли планы применить ядерное оружие на Украине
Россия не будет применять ядерное оружие в военных действиях на Украине, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Трансляция брифинга шла на Rutube.
«Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине», — пояснил он.
Зайцев отметил, что российским ведомствам не раз приходилось опровергать сообщения о возможности применения Россией ядерного оружия, которые являются «намеренной ложью». Власти страны придерживаются идеи, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью «демилитаризации» и «денацификации». Генеральная ассамблея ООН осудила действия российских властей, потребовала прекратить огонь и вывести войска.
Через три дня после начала военных действий президент России Владимир Путин поручил привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. В том числе речь шла о повышении готовности ядерных сил. Уже 28 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанских флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству в усиленном составе. Комментируя это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Россия не станет применять ядерное оружие независимо от исхода операции на Украине.
На этом фоне США отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в марте, чтобы не допустить эскалации в отношениях с Москвой. Представитель Пентагона Джон Кирби пояснил, что США и России следует «держать в уме риск просчета и предпринимать действия для снижения такого риска».
На этом фоне глава ЦРУ предположил, что президент России Владимир Путин может поручить применить тактическое ядерное оружие или ядерные боеголовки малой дальности в случае военных неудач, сообщило Reuters. Американская спецслужба обеспокоена вероятным применением ядерного оружия, но свидетельств подготовки российских войск к такой атаке у ЦРУ нет.
В конце апреля Министерство обороны объявило, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия или других видов оружия массового поражения.
Премьер-министр Польши Ярослав Качиньский выразил готовность разместить в стране ядерные ракеты США, чтобы «усилить сдерживание Москвы». Кремль указал, что эти действия могут привести к дальнейшему росту напряженности на континенте.
25 апреля министр иностранных дел России заявил, что считает риски начала ядерной войны существенными. «Бряцание оружием и опасные разговоры, очевидно, не приносят пользы. Мы не будем в этом участвовать», — прокомментировал американский министр обороны Ллойд Остин. Посол США в России Джон Салливан назвал слова Лаврова ядерным шантажом. В Белом доме и вовсе призвали поменьше выступать с рассуждениями о начале ядерной войны, чтобы не обострять ситуацию.
Позже Лавров посоветовал западным странам «дисциплинировать» Украину и Польшу, которые якобы не видят опасности в «игре словами» о ядерной войне.