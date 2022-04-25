Лавров предупредил о реальном риске ядерной войны

По словам министра иностранных дел России, риски ядерной войны «весьма существенны». При этом он заверил, что Россия привержена к тезису о недопустимости ядерной войны

Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал министр.

Лавров напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны. «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим», — добавил Лавров.

Президент России Владимир Путин в конце февраля, через три дня после начала военной спецоперации российских сил на Украине, приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства. Эти силы предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников для разгрома агрессора, в том числе — в войне с применением ядерного оружия.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 февраля доложил о выполнении приказа, сообщив, что дежурные силы Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.

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При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затем заявил, что любой исход российской спецоперации на Украине не станет причиной для применения ядерного оружия. «Наличие угрозы существования [России] и специальная военная операция никак не связаны друг с другом», — подчеркнул он. По словам Пескова, «никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия».

Соединенные Штаты в начале апреля отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, который был запланирован на 3 марта, в целях недопущения эскалации с Москвой в ядерной сфере, сообщил представитель ВВС США. Представитель Пентагона Джон Кирби отметил тогда, что Вашингтон не собирается предпринимать какие-либо действия, которые способны быть «неправильно поняты или истолкованы», а США и России следует «держать в уме риск просчета и предпринимать шаги для снижения такого риска».