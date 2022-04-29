Посол США назвал «ядерным шантажом» слова Лаврова о риске ядерной войны
Посол США в России Джон Салливан, комментируя заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о «реальном опасности» ядерной войны, заявил, что США не поддадутся на «ядерный шантаж». Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.
По его словам, риторика о возможном применении Россией ядерного оружия в последнее время обострилась «крайне безответственным образом», при этом Салливан отметил, что это уже «не ново». «К сожалению, то, что мы видели совсем недавно, — это эскалация этой риторики», — подчеркнул американский посол.
Он указал, что США с целью снижения напряженности отложили, а затем полностью отменили плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. «Мы не занимаемся безответственной риторикой в отношении ядерного оружия», — сказал Салливан, добавив, что при этом Вашингтон «готов сдерживать ядерную агрессию против США».
«Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но мы и не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерной войны», — заключил посол.
Через три дня после начала российской военной операции на Украине президент России Владимир Путин приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства. Эти силы предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников для разгрома агрессора, в том числе — в войне с применением ядерного оружия. На следующий день министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении приказа.
В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что любой исход российской спецоперации на Украине не станет причиной для применения ядерного оружия.
25 апреля Лавров в интервью ведущему программы «Большая игра» на «Первом канале» Дмитрию Саймсу заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны. «Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал он. Министр напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.
После этого глава Пентагона Ллойд Остин назвал риторику о возможной ядерной войне «опасной и не приносящей пользу». Он заявил, что США, Украина и международное сообщество сделают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. В Белом доме попросили уменьшить количество высказываний по вопросу возможности начала ядерной войны.