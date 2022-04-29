Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 75,92 (-0,74) Инвестиции, 28 апр, 11:47
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 72,88 (+0,17) Инвестиции, 28 апр, 11:47
Посол США назвал «ядерным шантажом» слова Лаврова о риске ядерной войны Политика, 01:57
Страны начали рекомендовать своим гражданам не ездить в Приднестровье Политика, 01:41
Блинкен допустил снятие санкций с России в случае остановки спецоперации Политика, 01:09
Конгресс США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины Политика, 00:59
Экс-тренер сборной России оценил победу ЦСКА в шестом матче финала КХЛ Спорт, 00:44
Захарова назвала фейком сообщения западных СМИ о ядерной угрозе от Москвы Политика, 00:37
«Рома» сыграла в гостях вничью с «Лестером» в полуфинале Лиги конференций Спорт, 00:23
Производители увидели риски нехватки оболочек для сосисок и колбасы Бизнес, 00:00
Клуб экс-тренера «Спартака» продлил беспроигрышную серию в Лиге Европы Спорт, 28 апр, 23:57
Кудрин сообщил об очередной поездке в Израиль, чтобы «пресечь слухи» Политика, 28 апр, 23:49
Блинкен заявил, что США следят «как ястреб» за ситуацией в Приднестровье Политика, 28 апр, 23:42
Гол Роналду спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Челси» Спорт, 28 апр, 23:41
Ксенофонтова сообщила о смерти актера Сергея Карякина Общество, 28 апр, 23:39
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 28 апр, 23:32
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Посол США назвал «ядерным шантажом» слова Лаврова о риске ядерной войны

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, а эту опасность нельзя недооценивать. Посол США Джон Салливан ответил, что Вашингтон не поддастся на «ядерный шантаж»
Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Посол США в России Джон Салливан, комментируя заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о «реальном опасности» ядерной войны, заявил, что США не поддадутся на «ядерный шантаж». Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

По его словам, риторика о возможном применении Россией ядерного оружия в последнее время обострилась «крайне безответственным образом», при этом Салливан отметил, что это уже «не ново». «К сожалению, то, что мы видели совсем недавно, — это эскалация этой риторики», — подчеркнул американский посол.

Он указал, что США с целью снижения напряженности отложили, а затем полностью отменили плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. «Мы не занимаемся безответственной риторикой в отношении ядерного оружия», — сказал Салливан, добавив, что при этом Вашингтон «готов сдерживать ядерную агрессию против США».

«Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но мы и не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерной войны», — заключил посол.

Лавров предупредил о реальном риске ядерной войны
Политика

Через три дня после начала российской военной операции на Украине президент России Владимир Путин приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства. Эти силы предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников для разгрома агрессора, в том числе — в войне с применением ядерного оружия. На следующий день министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении приказа.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что любой исход российской спецоперации на Украине не станет причиной для применения ядерного оружия.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Антисанкционные» поправки в НДФЛ: что учесть налогоплательщикам
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему ослабли позиции банков США и какие риски сегодня у инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Astemir Almov / Unsplash Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы
Статьи
Pro
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу
Статьи
Pro
Как изменится оценка «Тинькофф» инвесторами при продаже доли Тинькова
Статьи
Pro
Какие налоговые послабления граждане и компании получат в 2022-2023 годах
Статьи
Pro
Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд
Статьи
Pro
Фото: Yuri Kochetkov / ТАСС Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться
Статьи

25 апреля Лавров в интервью ведущему программы «Большая игра» на «Первом канале» Дмитрию Саймсу заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны. «Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал он. Министр напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.

После этого глава Пентагона Ллойд Остин назвал риторику о возможной ядерной войне «опасной и не приносящей пользу». Он заявил, что США, Украина и международное сообщество сделают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. В Белом доме попросили уменьшить количество высказываний по вопросу возможности начала ядерной войны.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Джон Салливан посол США Сергей Лавров ядерная война шантаж
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Захарова назвала фейком сообщения западных СМИ о ядерной угрозе от Москвы
Политика
Белый дом призвал к снижению накала риторики о возможности ядерной войны
Политика
Лавров ответил на вопрос об использовании ядерного оружия на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter