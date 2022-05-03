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Оливер Стоун описал сценарий с провокацией с ядерным оружием в Донбассе

Как считает Стоун, мир без расследования обвинит в использовании ядерного оружия Россию. Таким образом, Вашингтон сможет настроить против Москвы тех, кто сейчас не занимает антироссийскую позицию, заключает режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун (Фото: Kate Green / Getty Images)

Режиссер Оливер Стоун, в 2017 году выпустивший фильм о президенте России Владимире Путине, задался вопросом, не готовятся ли США устроить провокацию с ядерным оружием в Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию. Свое мнение он высказал в Twitter.

«Мне интересно, готовят ли США почву для ядерного взрыва малой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если бы это произошло, не дай Бог, то весь мир, натренированный, как собака Павлова, обвинил бы Россию. Эта вина была установлена уже заранее, независимо от того, кто запустил устройство», — считает Стоун.

«Россия была бы сатаной, Вельзевулом. Имейте в виду, что трудно понять, откуда выпущено ядерное устройство, особенно в такой быстро развивающейся ситуации», — указал режиссер.

По мнению Стоуна, такие действия необходимы Вашингтону, чтобы повлиять «на оставшиеся 50% мирового общественного мнения, которое не относится к западному лагерю», а также «изолировать Китай от России». Режиссер уверен, что после «падения» Москвы Пекин будет «следующей мишенью».

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Оливер Стоун

Стоун — обладатель трех премий «Оскар» (за лучший адаптированный сценарий в 1979 году, за лучшую режиссуру — в 1987 и 1990 годах). В основном снимал фильмы об известных исторических и современных личностях, например «Александр» о полководце Александре Македонском, «Сноуден» о бывшем агенте ЦРУ Эдварде Сноудене. Также работал над несколькими картинами об американских политиках, в частности президентах Джоне Кеннеди и Джордже Буше-младшем.

В 2015–2017 годах Путин дал Стоуну несколько интервью, которые легли в основу фильма «Интервью с Путиным». Его показывали и на Западе, и в России. В фильме российский президент высказывался о вмешательстве США в выборы в России, своих «богатствах», восприятии России как «угрозы» и других вопросах.

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Материалы к статье
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Теги
Лилия Пашкова
Оливер Стоун ядерное оружие США Донбасс
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