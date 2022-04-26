Глава Пентагона назвал опасными заявления о возможности ядерной войны

Ллойд Остин (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США считают опасными и непродуктивными заявления о возможности применения ядерного оружия и принимают меры, чтобы ситуация вокруг Украины не вышла из-под контроля, заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам прошедших на авиабазе Рамштайн в Германии консультаций об оказании военной помощи Киеву. Трансляция доступна на сайте Пентагона.

«Мы неоднократно говорили, что такая риторика опасна и не приносит пользы. Никто не желает ядерной войны, в которой никто не сможет победить. Бряцание оружием и опасные разговоры, очевидно, не приносят пользы. Мы не будем в этом участвовать», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия Россией.

Он пообещал, что США и Украина сделают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, на этом сосредоточено и международное сообщество. Остин подчеркнул, что США при принятии каких-либо решений учитывают необходимость сохранения «верного баланса» и выбирают «правильный подход».

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны сейчас «весьма и весьма существенный», нельзя недооценивать эту опасность. Однако не стоит эти риски «искусственно раздувать». Лавров напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны. «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим», — указал глава МИДа.

В Кремле в конце марта заявили, что любой исход российской военной операции на Украине не станет причиной для применения ядерного оружия.

Соединенные Штаты отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, который был запланирован на 3 марта. Как заявляли в ВВС США в начале апреля, такое решение приняли в целях недопущения эскалации отношений с Москвой в ядерной сфере.