Лукашенко счел недопустимым ядерный удар в конфликте с Украиной

Президент Белоруссии считает, что применение ядерного оружия на Украине может «сорвать наш земной шарик», который «улетит неизвестно куда». При этом он выразил мнение, что Путин не хочет глобального столкновения с НАТО

Александр Лукашенко (слева) (Фото: Markus Schreiber / AP)

Применение ядерного оружия в рамках конфликта с Украиной недопустимо, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью The Associated Press. Фрагмент беседы опубликовало госагентство БелТА.

Журналист спросил Лукашенко, возможно ли применение ядерного оружия в случае затягивания военных действий. «Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как Соединенные Штаты Америки. И поэтому это недопустимо… Это может наш земной шарик с орбиты сорвать, и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо», — ответил президент.

При этом он подчеркнул, что вопрос о том, может ли Россия нанести ядерный удар, нужно задавать Москве. «Скорее всего, Путин не хочет глобального столкновения с НАТО. Воспользуйтесь этим и сделайте все, чтобы этого не было», — добавил он.

Москва ранее исключала планы использовать ядерное оружие в связи с операцией на Украине. В конце марта представитель президента Дмитрий Песков заявлял, что любой исход военных действий не будет являться поводом для ядерного удара. При этом он подчеркивал, что, согласно российской концепции безопасности, ядерное оружие может быть задействовано только в случае реальной угрозы существования страны. Песков также уточнял, что «наличие угрозы существования и специальная военная операция никак не связаны друг с другом».

О том, может ли Россия применить ядерное оружие на Украине, высказывался и глава российского МИДа Сергей Лавров. Отвечая на соответствующий вопрос, он напомнил, что по инициативе России был подписан договор СНВ-3, и подчеркнул, что именно Москва инициировала обсуждение дополнительных обязательств в этой сфере в Совбезе ООН.

Возможность ядерного удара по Украине отвергали и в постпредстве России при ООН. «Эти вбросы [о возможности применения Россией ядерного оружия] не имеют ни малейшей рациональной основы, они нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер», — утверждал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

27 февраля Путин приказал привести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.