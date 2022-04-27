Белый дом призвал к снижению накала риторики о возможности ядерной войны

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал опасность ядерной войны «серьезной и реальной». Ранее он отмечал, что ядерную тему в дискурс «вбрасывает» Запад

Джен Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

В ядерной войне не может быть победителей, поэтому необходимо уменьшить количество высказываний по вопросу возможности начала такой войны, сказала на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

«Наши сотрудники, занимающиеся вопросами национальной безопасности, ясно дали понять, что в ядерной войне нельзя победить. Наша цель, очевидно, по-прежнему состоит в том, чтобы призывать к снижению риторики относительно этого», — сказала она.

Ранее 26 апреля Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что риторика о возможной ядерной войне «опасна и не приносит пользы». По его словам, Вашингтон «не будет в этом участвовать», США, Украина и международное сообщество сделают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты при принятии каких-либо решений учитывают необходимость сохранения «верного баланса» и выбирают «правильный подход».





Накануне, 25 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал риски ядерной войны «весьма и весьма существенными», а ее опасность — «серьезной» и «реальной». «Ее нельзя недооценивать», — предупредил министр и отметил, что Москве «не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало».

Однако еще в начале марта Лавров говорил, что не верит в возможное начало ядерной войны. «Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались последние годы и обострились буквально в последние месяцы и недели, ядерную тему в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — отмечал дипломат.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в конце марта указывал, что ядерная война — «это угроза вообще существованию человеческой цивилизации». Но при этом он перечислил основания, при которых Москва может применить ядерное оружие.



Первое — ракетный удар по территории России с использованием средств ядерного поражения. Второе — любое другое применение ядерного оружия против страны или ее союзников. Третье — посягательство на критическую инфраструктуру, из-за которого российские силы ядерного сдерживания были бы парализованы. Четвертое — акт агрессии против России или ее союзников, когда под угрозой оказалось существование страны.