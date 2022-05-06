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Антонов обвинил США в передергивании заявлений по ядерной политике России

Американская администрация передергивает заявления России по ядерной политике, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.

«В последнее время наблюдаем шквал откровенных передергиваний заявлений российских официальных лиц по ядерной политике нашей страны. Искажение идет не только со стороны американских СМИ, но и от представителей администрации», — рассказал посол.

Лавров заявил, что Россия «не играет» словами о ядерной войне
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Сергей Лавров

В пример дипломат привел реакцию главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 25 апреля о рисках ядерной войны. По словам посла, военное руководство США охарактеризовало слова российского министра как безответственное «бряцание ядерным оружием», проигнорировав неоднократно подчеркнутый факт, что принципиальная позиция России состоит в недопустимости ядерной войны.

Антонов также отметил, что для Вашингтона и его европейских союзников со стороны Москвы отсутствуют какие-либо угрозы.

25 апреля Лавров в интервью ведущему программы «Большая игра» на «Первом канале» Дмитрию Саймсу заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны. «Очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал он. Министр напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.

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В ответ глава Пентагона Ллойд Остин назвал риторику о возможной ядерной войне «опасной и не приносящей пользу». Он заявил, что США, Украина и международное сообщество сделают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. В Белом доме попросили уменьшить количество высказываний по вопросу возможности начала ядерной войны.

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