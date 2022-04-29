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Лавров заявил, что Россия «не играет» словами о ядерной войне

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Москва давно указывала на то, что в ядерной войне победителей быть не может, с такими понятиями Россия не играет, в отличии от властей Украины и Польши, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью Al Arabia. Трансляция велась на YouTube.

Министр, комментируя свои прежние высказывания о риске начала ядерной войны, напомнил о словах украинского президента Владимира Зеленского, который в январе выразил сожаление отказом Украины от ядерного оружия. Глава российского министерства добавил, что польский премьер Ярослав Качиньский выразил разместить на территории Польши американское ядерное оружие.

«Это не мы играем со словами «ядерная война» <...> Мы никогда не играем с такими опасными понятиями. Вот что я тогда сказал. Мы все должны быть привержены заявлениям «ядерной пятерки» — никогда не должно быть ядерной войны», — рассказал Лавров.

Западным странам, продолжил он, следует «дисциплинировать» власти Украины и Польши, которые, по его словам, не видят опасности в «игре с этими словами».

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25 апреля Лавров в ходе интервью заявил, что считает серьезным риск начала ядерной войны. «Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — заявил он тогда.

Материал дополняется.

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