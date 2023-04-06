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Политика ,  
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Лукашенко предложил собрать все ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить»

Александр Лукашенко: все ядерное оружие необходимо собрать «в одну кучу и уничтожить»
Макрон ранее заявил, что ни одна страна не имеет права размещать на своей территории чужое ядерное оружие. В ответ Лукашенко призвал США вывести все свое ядерное оружие из Европы, а лучше — «собрать все в кучу и уничтожить»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Все ядерное оружие в мире необходимо собрать «в одну кучу и уничтожить», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится с визитом в Москве.

Так, на просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что ни одна страна не имеет права размещать на своей территории ядерное оружие другого государства, Лукашенко ответил: «Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцев из пяти или шести стран, где оно размещено. Я вообще в этом отношении радикален — считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить».

Заявление Макрона прозвучало на фоне размещения в Белоруссии российского тактического ядерного оружия, о чем Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились в марте. По словам Путина, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями». Обучение экипажей работе с переоборудованными для применения тактического оружия самолетами должно было начаться 3 апреля, завершить строительство хранилища для такого оружия на территории Белоруссии должны к июлю.

Евросоюз пригрозил России новыми санкциями за «безответственную эскалацию», а в НАТО при этом не увидели изменений в российском ядерном потенциале. МИД Германии назвал решение Москвы «попыткой запугивания».
В Кремле заявили, что реакция западных государств не повлияет на это решение.

Лукашенко в обращении к парламенту и народу в конце марта заявил, что Минск готов принять также стратегическое (более мощное по сравнению с тактическим) ядерное оружие. В декабре 2022 года Россия и Белоруссия договорились о создании единого оборонного пространства.

Белоруссия отказалась от размещения ядерного оружия после распада СССР и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1993 году в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было вывезено к ноябрю 1996 года, всего из страны вывезли и уничтожили на полигонах в государствах бывшего СССР 584 ракеты средней и меньшей дальности. В августе 2022 года Минск подтвердил в ООН свой безъядерный статус.

В ДНЯО говорится, что обладающее ядерным оружием государство не может передавать его стране, не имеющей такого вооружения. Несмотря на это, США разместили свое ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, говорилось в черновой версии доклада члена комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозефа Дея в 2021 году.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерное оружие Александр Лукашенко Эмманюэль Макрон уничтожение

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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