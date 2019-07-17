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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерных бомб США в Европе
Информация о военных базах, где находится ядерное оружие США на континенте, появилась в докладе члена парламентской ассамблеи НАТО. Всего, согласно этому отчету, в Европе находятся 150 американских бомб
Фото: Verniccia Ford / U.S. Army / Reuters

Канадский сенатор, член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей случайно раскрыл в своем докладе, который был опубликован в Сети, места размещения ядерного оружия США в Европе. Документ был опубликован в апреле, однако впоследствии его удалили, пишет газета The Washington Post (WP). Спустя еще некоторое время отчет, по ее данным, снова появился в интернете, но уже без секретных данных.

Тем не менее копию его первоначальной версии на своем сайте 16 июля показало бельгийское издание De Morgen. Новая версия этого отчета, по его информации, была размещена в Сети 11 июля. Документ издание называет официальным, отмечая, что 1 июня он обсуждался на пленарном заседании парламентской ассамблеи НАТО в столице Словакии Братиславе.

Речь идет об отчете под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников». Автор доклада пытается оценить будущее политики НАТО в области ядерного сдерживания. В первой версии этого документа в разделе о ядерном арсенале говорилось, что ядерное оружие США хранится на шести американских и европейских военных базах, а именно в Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Inçirlik в Турции.

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В целом, отмечалось в докладе, в рамках миссии Североатлантического альянса Соединенные Штаты разместили в Европе около 150 своих ядерных бомб, в том числе бомбы B61, которые могут быть развернуты как силами США, так и силами союзников. Источников этой информации автор доклада не указывал.

На прошлой неделе в Сети появилась исправленная версия отчета Дея. В ней информации о местах размещения американского ядерного оружия уже не было. Вместо нее со ссылкой на доклад 2018 года неправительственной американской организации «Инициатива по ядерной угрозе» в документе отмечалось, что среди стран-союзников, которые «упоминаются как государства, эксплуатирующие самолеты, способные переносить ядерное оружие, — Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция».

Сам автор отчета, сенатор Джозеф Дей, комментируя Washington Post произошедшее, заявил, что версия документа, которая появилась в Сети в апреле, была черновой и что в отчет могут быть внесены изменения, пока он не будет рассмотрен на заседании парламентской ассамблеи НАТО в ноябре. «Вся информация, использованная в этом отчете, — это материалы из открытых источников», — заверил Дэй.

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При этом источник издания в НАТО отметил, что ни Соединенные Штаты, ни их европейские партнеры, как правило, не обсуждают местонахождение американского ядерного оружия на континенте. «Мы не комментируем детали о позициях ядерного оружия НАТО», — сказал собеседник WP, заметив, что документ Дэя неофициальный, потому что был написан членами парламентской ассамблеи НАТО.

Тем не менее ряд европейских СМИ, замечает Washington Post, расценили этот отчет как раскрытие секретной информации. «Наконец-то черным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие», — говорится в статье De Morgen. «НАТО раскрывает самый главный секрет Нидерландов: ядерные бомбы в Volkel», — сообщала голландская телекомпания RTL News.

Парламентская ассамблея НАТО является межпарламентской организацией, которая объединяет законодателей государств — членов НАТО.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Североатлантический совет, ядерное оружие
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