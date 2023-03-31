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Постпред Белоруссии назвал вынужденной мерой размещение ядерного оружия

Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков: размещение ядерного оружия является вынужденной мерой
Валентин Рыбаков
Валентин Рыбаков (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Обучение Россией белорусских пилотов управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы, и возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории Белоруссии являются вынужденной реакцией на риски национальной безопасности, заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности. Его слова приводятся на сайте белорусского МИДа.

Среди причин, по которым размещение ядерного оружия необходимо, он назвал длительное политическое, экономическое, финансовое и информационное давление, торговые, визовые, банковские и иные запреты в отношении правительства, юридических и физических лиц Белоруссии от ЕС и НАТО.

«Такие запреты и ограничения представляют собой прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства и имеют совершенно очевидную цель — смена геополитического курса и изменение внутриполитического строя Белоруссии», — объяснил Рыбаков.

Он также отметил, что односторонние меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием на территории стран-членов НАТО военного потенциала у границ Белоруссии.

25 марта президент России Владимир Путин анонсировал размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия. По его словам, соответствующий вопрос давно ставил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме того, еще одним поводом для решения стали планы Британии отправить Украине боеприпасы с обедненным ураном. В связи с этим, как сказал Путин, с 3 апреля Москва начнет обучение белорусских экипажей, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений.

31 марта Лукашенко заявил, что, помимо тактического, Минск готов принять на своей территории и стратегическое ядерное оружие, включая межконтинентальные баллистические ракеты.

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Евросоюз в ответ на это решение Москвы пригрозил введением новых санкций. Президент США Джо Байден назвал опасными разговоры о размещении ядерного оружия в Белоруссии.

Теги
Белоруссия постпред ООН ядерное оружие
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