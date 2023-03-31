Лукашенко заявил о готовности принять стратегическое ядерное оружие

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 30 мар, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 30 мар, 16:11
Минцифры поэтапно ограничит доступ школ к иностранным видеосервисам Политика, 15:28
«Авито» назвал районы Москвы, где проще снять жилье жильцам с питомцами Недвижимость, 15:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:20
«Сбер» провел первую в России музыкальную премию в метавселенной Пресс-релиз, 15:18
Налоговая служба России решила создать организацию гражданской обороны Политика, 15:16
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:09
У ребенка токсичный учитель. Что делать? Pro, 14:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Китай разрешил въезд туристическим группам из других стран Общество, 14:54
Россия в новой концепции назвала себя самобытной страной-цивилизацией Политика, 14:51
ЦБ объявил о падении объема подозрительных операций по выводу средств Финансы, 14:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:46
Как упаковать франшизу, чтобы не прослыть мошенником Pro, 14:40
ЦБ оценил медианную сумму долгов и активов россиян Финансы, 14:37
Цифровая стройка: как «умные» технологии меняют Москву Город, 14:36
Политика ,  
0 

Лукашенко заявил о готовности принять стратегическое ядерное оружие

Лукашенко: Белоруссия готова разместить на своей территории стратегическое ядерное оружие
Минск готов принять на своей территории не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие, включая межконтинентальные баллистические ракеты, сообщил Лукашенко
Александр Лукашенко&nbsp;во время послания&nbsp;белорусскому народу и Национальному собранию&nbsp;(Минск, Белоруссия)
Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию (Минск, Белоруссия) (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Белоруссия готова при необходимости договориться с Россией о размещении на территории страны стратегического ядерного оружия, сообщил президент Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту. Трансляцию выступления вел РБК.

«Если надо, в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие», — заявил он.

Лукашенко сообщил, что поручил немедленно восстановить в Беларуси площадки, где раньше размещались ракетные комплексы «Тополь». «Это сложнейшее в инженерном, техническом плане сооружение. Оно четко привязано к геолокации. Это не значит, что есть некий «Тополь», он остановился где-то в поле, кнопку нажали — и ракета полетела. Они все были привязаны к этим местам. Я сохранил все эти площадки», — сказал он.

По его словам, Белоруссия готова обеспечивать суверенитет и независимость в том числе ядерным арсеналом. «Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать, в том числе и ядерным арсеналом. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — сказал он.

Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия 25 марта анонсировал президент Владимир Путин. Он рассказал, что к 1 июля Москва завершит в республике постройку хранилища для тактического ядерного оружия. Однако, подчеркнул президент, под контроль властям Белоруссии его передавать не будут.

Евросоюз в ответ на это решение Москвы пригрозил введением новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал появление ядерного оружия в Белоруссии «безответственной эскалацией». Власти Украины потребовали созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за действий России.

Читайте на РБК Pro
Какие бывают типы финансовых директоров. И кого взять на работу
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса
Кокаин, коррупция и бытовые ссоры: что погубило Credit Suisse
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов

МИД России в ответ напомнил, что США уже разместили свое ядерное оружие в некоторых европейских странах и отказались по просьбе Москвы его оттуда убрать. Реакцию западных государств в ведомстве назвали «неадекватной»

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия ядерное оружие
Материалы по теме
Лукашенко объяснил попранными обещаниями размещение ядерного оружия
Политика
Байден обеспокоился планами России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Политика
Медведев допустил появление петиции в России о превентивном ядерном ударе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter