Лукашенко заявил о готовности принять стратегическое ядерное оружие

Минск готов принять на своей территории не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие, включая межконтинентальные баллистические ракеты, сообщил Лукашенко

Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и Национальному собранию (Минск, Белоруссия) (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Белоруссия готова при необходимости договориться с Россией о размещении на территории страны стратегического ядерного оружия, сообщил президент Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту. Трансляцию выступления вел РБК.

«Если надо, в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие», — заявил он.

Лукашенко сообщил, что поручил немедленно восстановить в Беларуси площадки, где раньше размещались ракетные комплексы «Тополь». «Это сложнейшее в инженерном, техническом плане сооружение. Оно четко привязано к геолокации. Это не значит, что есть некий «Тополь», он остановился где-то в поле, кнопку нажали — и ракета полетела. Они все были привязаны к этим местам. Я сохранил все эти площадки», — сказал он.

По его словам, Белоруссия готова обеспечивать суверенитет и независимость в том числе ядерным арсеналом. «Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать, в том числе и ядерным арсеналом. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — сказал он.

Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия 25 марта анонсировал президент Владимир Путин. Он рассказал, что к 1 июля Москва завершит в республике постройку хранилища для тактического ядерного оружия. Однако, подчеркнул президент, под контроль властям Белоруссии его передавать не будут.

Евросоюз в ответ на это решение Москвы пригрозил введением новых санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал появление ядерного оружия в Белоруссии «безответственной эскалацией». Власти Украины потребовали созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за действий России.

МИД России в ответ напомнил, что США уже разместили свое ядерное оружие в некоторых европейских странах и отказались по просьбе Москвы его оттуда убрать. Реакцию западных государств в ведомстве назвали «неадекватной».