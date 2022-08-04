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Белоруссия в ООН подтвердила свой безъядерный статус

По словам представителя Минска в ООН, свой выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Белоруссия сделала осознанно и менять свой статус не намерена
Фото: Eduardo Munoz / EPA / ТАСС
Фото: Eduardo Munoz / EPA / ТАСС

Белоруссия не намерена менять свой безъядерный статус, все инсинуации на этот счет абсолютно беспочвенны. Об этом заявил представитель делегации Белоруссии на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

«Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статус Белоруссии, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Белоруссия сделала осознанно, и не намерена менять позицию, несмотря на «раскручивающуюся спираль гонки вооружений».

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Белоруссия отказалась от размещения ядерного оружия после распада СССР и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1993 году в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было выведено к ноябрю 1996 года, всего из страны вывезли и уничтожили на полигонах в государствах бывшего СССР 584 ракеты средней и меньшей дальности.

На сайте белорусского МИДа говорится, что республика «готова развивать и укреплять механизмы ДНЯО, повышать его эффективность и содействовать достижению консенсусных итогов десятой Обзорной конференции участников ДНЯО.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в 2010 году заявлял, что считает ошибкой вывод ядерных вооружений. «Вывод из Беларуси ядерного оружия на тех условиях, как это было осуществлено нашими националистами, был жесточайшей ошибкой. <…> Мне пришлось подписывать этот договор, потому что деваться было некуда: на меня давили и Россия, и американцы — выводите, потому что пообещали. Нельзя было, это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы в конце концов должны были прилично продать», — цитирует президента белорусское государственное агентство БелТА.

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В феврале 2022 года он также допускал размещение в Белоруссии российского ядерного оружия, если такие системы будут развернуты на территории Польши. «Они [США] перевезут [ядерные боеголовки из Германии] в Польшу. Да. Тогда я предложу [президенту России Владимиру] Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. <…> Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении», — говорил Лукашенко.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Белоруссия ядерное оружие ДНЯО ООН
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