Губернатор сообщил о взрыве беспилотника в лесу под Калугой

По словам губернатора, дрон взорвался утром на высоте 50 м в лесу недалеко от Калуги. Это не первый инцидент с беспилотниками в регионе. В октябре один дрон упал на военном аэродроме, другой сбили на юге области

Владислав Шапша (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Утром 6 февраля в лесу под Калугой взорвался беспилотник, жители окраин города слышали хлопок, заявил губернатор области Владислав Шапша.

«Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет», — написал он.

В регионе не в первый раз сообщают об инцидентах с беспилотниками. В октябре в области обнаружили сразу два дрона. Один упал на территории военного аэродрома «Шайковка» на западе региона. Шапша указывал, что он, предположительно, прилетел со стороны границы (регион граничит с Брянской и Смоленской областями, они — с Украиной и Белоруссией). Во время инцидента никто не пострадал, инфраструктура аэродрома и техника не получили повреждений.

Другой беспилотник, на юге региона, был сбит средствами противовоздушной обороны, также никто не пострадал, разрушений не было.

После этих случаев лиц, которые собираются использовать беспилотники, обязали заранее сообщать о планируемых запусках. Однако в декабре власти региона приняли решение запретить использование дронов, следует из сообщения на сайте городской управы Калуги.

В некоторых других регионах России также действуют запреты на использование беспилотников — например, в Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Воронежской областях, Крыму и др.

В некоторых из них также были инциденты с дронами, в том числе на военных объектах. В начале декабря в аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области подверглись атакам украинских дронов, сообщало Минобороны. Беспилотники сбили средства ПВО, но на одном из объектов в результате погибли трое военных. В конце декабря еще один дрон был сбит в Энгельсском районе.