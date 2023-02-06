Губернатор сообщил о взрыве беспилотника в лесу под Калугой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
Асад созвал экстренное совещание правительства Сирии из-за землетрясения Общество, 10:03
Дискуссия РБК: точки роста и перспективы развития фермерских хозяйств РБК Events, 10:00
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 09:54
В США назвали лауреатов премии «Грэмми» Общество, 09:53
Глава UFC забыл имя российского чемпиона организации Спорт, 09:47
Неликвид в Москве: какие квартиры тяжелее всего продать в 2023 году Недвижимость, 09:45
Разгон кредитных ставок до 19%: тяжело ли россиянам вести бизнес в Турции Pro, 09:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Турции в результате землетрясения взорвался газопровод Общество, 09:41
Маск выразил готовность отправить Starlink в Турцию Технологии и медиа, 09:40
«Росатом» ответил на санкции словами об атомной энергетике вне политики Политика, 09:34
Курс биткоина упал более чем на $1 тыс. и опустился ниже $23 тыс. Крипто, 09:33
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 09:30
Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 237 Общество, 09:25
€100 млн с неба: как инвестор хочет заработать на авиакатастрофе-загадке Pro, 09:21
Политика ,  
0 

Губернатор сообщил о взрыве беспилотника в лесу под Калугой

Губернатор Шапша: в лесу под Калугой взорвался беспилотник
По словам губернатора, дрон взорвался утром на высоте 50 м в лесу недалеко от Калуги. Это не первый инцидент с беспилотниками в регионе. В октябре один дрон упал на военном аэродроме, другой сбили на юге области
Владислав Шапша
Владислав Шапша (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Утром 6 февраля в лесу под Калугой взорвался беспилотник, жители окраин города слышали хлопок, заявил губернатор области Владислав Шапша.

«Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет», — написал он.

В регионе не в первый раз сообщают об инцидентах с беспилотниками. В октябре в области обнаружили сразу два дрона. Один упал на территории военного аэродрома «Шайковка» на западе региона. Шапша указывал, что он, предположительно, прилетел со стороны границы (регион граничит с Брянской и Смоленской областями, они — с Украиной и Белоруссией). Во время инцидента никто не пострадал, инфраструктура аэродрома и техника не получили повреждений.

Другой беспилотник, на юге региона, был сбит средствами противовоздушной обороны, также никто не пострадал, разрушений не было.

После этих случаев лиц, которые собираются использовать беспилотники, обязали заранее сообщать о планируемых запусках. Однако в декабре власти региона приняли решение запретить использование дронов, следует из сообщения на сайте городской управы Калуги.

В некоторых других регионах России также действуют запреты на использование беспилотников — например, в Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Рязанской, Воронежской областях, Крыму и др.

Читайте на РБК Pro
Отмена НДС и государственные гранты: кому власти готовы помогать в 2023-м
Россия покинула пятерку стран — лидеров по платежам офшорным юанем
Сможет ли мировая экономика избежать обвала — The Economist
Ресторатор Александр Раппопорт: «Прочувствовать Питер я просто не могу»

В некоторых из них также были инциденты с дронами, в том числе на военных объектах. В начале декабря в аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области подверглись атакам украинских дронов, сообщало Минобороны. Беспилотники сбили средства ПВО, но на одном из объектов в результате погибли трое военных. В конце декабря еще один дрон был сбит в Энгельсском районе.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Калужская область Калуга беспилотник
Материалы по теме
Губернатор Севастополя сообщил о семи сбитых беспилотниках
Политика
Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике над Севастополем
Политика
В Воронежской области запретили запускать дроны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter